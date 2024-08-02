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«Локомотив» выиграл пять из шести последних матчей в Грозном. Но ближайший выезд к «Ахмату» простым не будет

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Тимур Сулейманов.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Дмитрий Баринов и Вадим Раков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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У москвичей есть некоторые проблемы.

4 августа в третьем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» отправится в гости к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», старт эфира — в 20.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на победу. Взять это условие можно с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.45 (24%), триумф «Локомотива» — за 2.75 (36%).

На то, что москвичи увезут из Грозного хотя бы одно очко (Х2), предложено поставить за 1.53.

Эксперты не знают, будет ли в матче «верх» или «низ», поэтому на ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 коэффициент одинаковый — 1.90.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены в 1.75 и 2.10 соответственно.

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Гол в стартовые 30 минут игры можно взять за 1.85.

Три наиболее вероятных результата, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.00;

  • 0:0 и 1:0 в пользу «Ахмата» — 9.00.

«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 3-го тура РПЛ 4 августа 2024 года

«Локомотив», несмотря на серьезные кадровые потери в межсезонье, сравнительно неплохо стартовал в новом сезоне. В первом матче РПЛ москвичи дома обыграли боевитый «Акрон» (3:2), а во втором достаточно предсказуемо уступили московскому «Динамо» (1:3) — все-таки в нынешних реалиях между командами существует приличная разница в классе. Уже на этой неделе красно-зеленые успешно стартовали в FONBET Кубке России, минимально переиграв «Ростов» (1:0).

Дмитрий Баринов и Вадим Раков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы быть лучше, разбираем свои ошибки. У нас есть все возможности, чтобы хорошо провести сезон. Мы будем работать над этим, — заявил один из немногих легионеров «Локо», французский защитник Жерзино Ньямси. — Я в свою очередь хочу просто играть, делать все возможное, чтобы помочь команде, чтобы качественно провести сезон».

Ньямси пока не слишком успешен, как и другие игроки обороны москвичей — в трех матчах команда пропустила уже пять мячей. А вот кто выделяется в составе «железнодорожников», так это Пиняев и Воробьев. Первый и прежде был одним из лидеров «Локомотива» (1+1), а вот что касается перешедшего летом из «Оренбурга» форварда, то он серьезно впечатляет — сделал 2+1, отличившись в двух играх подряд.

«Ахмат», в отличие от команды Михаила Галактионова, в трех играх ни разу не проиграл, однако в чемпионате располагается ниже ближайшего соперника. Грозненцы в стартовом матче РПЛ сдержали дома «Краснодар» (1:1), но затем, кажется, потеряли два очка во встрече с «Оренбургом» (0:0) — противник явно был по плечу. Оторваться удалось в Кубке — «Пари НН» в Грозном пропустил четыре мяча и проиграл 1:4.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Локомотив»

У «Ахмата» встречу пропустят два легионера — бразильский защитник Лукас Ловат и марокканский полузащитник Амин Талал. Оба травмированы и в этом сезоне еще ни разу не выходили на поле. У «Локомотива» же проблем с составом нет.

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Москвичи в последнее время достаточно успешно играют с «Ахматом» (четыре победы и поражение в пяти матчах), в том числе и в гостях — в Грозном они выиграли пять из шести предыдущих встреч, одну из которых свели вничью. Последнее поражение красно-зеленые потерпели дома у «Ахмата» в 2016-м — девять игр назад.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

«Локомотив» на старте сезона одержал две победы при одном поражении, что можно назвать неплохим результатом для команды, потерявшей летом многих ключевых игроков. В то же время стоит отметить, что Галактионову предстоит очень много работы: в обороне пока много ошибок, не все получается в атаке.

В Грозном просто не будет — тут потерять очки может кто угодно. Однако результаты последних гостевых встреч против «Ахмата» должны вселять оптимизм в болельщиков красно-зеленых. Тем более хозяева сами пока еще нестабильны.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.00.

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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
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 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
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 4
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Зенит

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