Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:30

ЦСКА отлично размялся перед «Ахматом». «Акрону» прилетело четыре безответных мяча

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА 27 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Правда, лучший бомбардир армейцев — центральный защитник.

27 августа «Ахмат» примет ЦСКА в третьем туре группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.10 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
27 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА 27 августа 2024 года

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.21, вероятность этого исхода — около 46%. Выигрыш коллектива Магомеда Аддиева доступен с котировкой 3.30 (28%), ничья идет за чуть большие 3.50 (26%).

Успех хозяев с учетом серии пенальти предложен за 2.26, этот рынок на ЦСКА дан за 1.65.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи отражают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.86.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.77, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.03.

Рахим Стерлинг (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» вступил на новый этап перезагрузки и пытается избавиться от Стерлинга. Первый выезд в новом сезоне сулит проблемы

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Кубка России 27 августа 2024 года

Перед «Ахматом» армейцы прервали серию из трех матчей без побед в основное время, во время которой уступили «Краснодару» (1:2) и «Локомотиву» (0:1) в РПЛ и переиграли «Пари НН» в серии пенальти в Кубке. В шестом туре чемпионата москвичи разнесли «Акрон» (4:0), показав действительно качественную игру. Отлично выступил полузащитник Иван Обляков — на его счету 2+1, а всего уже 4+2 во всех турнирах. Это второй бомбардирский показатель в клубе. Главным голеадором по-прежнему остается центральный защитник Игорь Дивеев (пять мячей).

«Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с «Локомотивом» и «Пари НН», как и в первом тайме игры с «Акроном», — проанализировал главный тренер красно-синих Марко Николич. — В футболе, если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко. После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по?другому, у ЦСКА появилось больше пространства, и наши лучшие качества стало лучше видно на поле».

В Кубке армейцы набрали лишь два очка в первых двух турах — уступили «Краснодару» (1:2) и обыграли в серии пенальти «Нижний Новгород». ЦСКА находится на третьей строчке и в игре с «Ахматом» имеет хороший шанс подняться в топ-2 — грозненцы занимают второе место с тремя очками. Парни Адиева в стартовом туре разнесли нижегородцев (4:1), но далее проиграли краснодарцам (0:1).

Мозес Кобнан (&laquo;Краснодар&raquo;). «Динамо» — «Краснодар»: «быки» вновь станут проблемой для бело-голубых

При этом в целом сезон получается для «Ахмата» сложным — это единственная команда, не победившая за шесть туров чемпионата России. С четырьмя баллами коллектив Адиева занимает 14-ю строчку, а его безвыигрышная серия составляет уже пять матчей. В шестом туре РПЛ грозненцы максимально близко подошли к первым трем очкам в сезоне: вели у «Химок» 3:2, но пропустили от Антона Заболотного в компенсированное время.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — ЦСКА

У хозяев игру пропустит полузащитник Евгений Харин, который уже давно восстанавливается от разрыва ахиллового сухожилия.

У гостей не сыграет дисквалифицированный защитник Мойзес, он получил по желтой карточке в двух предыдущих турах.

«Ахмат» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. Всего они встречались друг с другом 37 раз — в 27 матчах сильнее оказался ЦСКА. Грозненцы выиграли лишь в шести поединках.

Арне Слот (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Слот бодро дебютировал в «Ливерпуле» — пока справляется даже без трансферов. В первой домашней игре сезона проблем тоже не будет

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

Очные матчи команд нередко заканчивались большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча зашел в семи из 10 предыдущих официальных игр — в том числе в четырех последних. К предстоящей встрече соперники подошли после ярких поединков: ЦСКА вонзил четыре безответных мяча «Акрону», «Ахмат» обменялся с «Химками» тремя голами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.94.

0
Читайте также
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слот бодро дебютировал в «Ливерпуле» — пока справляется даже без трансферов. В первой домашней игре сезона проблем тоже не будет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости