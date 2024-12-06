Мбаппе разучился забивать даже с пенальти, а «Реал» снова отпустил «Барсу» в отрыв. Терять очки с «Жироной» никак нельзя

В прошлом сезоне сливочные дважды разгромили каталонцев.

7 декабря мадридский «Реал» навестит «Жирону» в 16-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи». Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Жирона» — «Реал» 7 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение мадридцам: поставить на выигрыш парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.70, это примерно 51% вероятности. Победу «Жироны» оценили в 4.40 (23%), ничью — в 3.90 (26%).

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Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25. Рынок «обе забьют» доступен за 1.62, обратный вариант — за 2.20.

Четыре наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу сливочных:

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«Жирона» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 7 декабря 2024 года

В прошлом сезоне команда Мичела стала главной сенсацией примеры, но перестройка дается жиронцам непросто: летом клуб растерял почти всех лидеров и оказался не готов к игре на два фронта. В примере бело-красные зависли на восьмой строчке таблицы, в ЛЧ — на 30-й.

За последний месяц «Жирона» победила всего в двух матчах из шести — против «Хетафе» (1:0) и «Эспаньола» (4:1). Также каталонцы всухую уступили ПСВ (0:4) со «Штурмом» (0:1) и вырвали ничью у «Вильярреала» (2:2), хотя к 46-й минуте летели с разницей в два мяча.

В середине недели бело-красные вылетели из Кубка Испании уже во втором раунде — от «Логроньеса» из четвертого дивизиона (0:0, 3:4 пен). Главным героем стал 19-летний защитник Поль Арнау: на 105-й минуте он встал в ворота из-за травмы голкипера Энрике Ройо, не пропустил в оставшиеся 15 минут дополнительного времени, а в серии послематчевых 11-метровых отбил удар форварда «Жироны» Абеля Руиса.

«Реал» тоже не отдыхал в мидуик — из-за участия в Суперкубке Испании пришлось ехать в гости к «Атлетику» на месяц раньше. Положительных эмоций визит в Бильбао не принес: сливочные проиграли на «Сан-Мамес» (1:2), прервали серию из трех побед подряд в ла лиге с общим счетом 9:0 и снова упустили «Барсу» вперед. Теперь клубы разделяет четыре очка, но у мадридцев есть матч в запасе.

Результативную ошибку в эпизоде с решающим голом «Атлетика» допустил Федерико Вальверде, но основной мишенью для критики стал Килиан Мбаппе. Француз не реализовал второй пенальти за неделю: 27 ноября это произошло в игре с «Ливерпулем» (0:2), а 4 декабря история повторилась на «Сан-Мамес».

Мбаппе впервые не забил с 11-метровой отметки четыре раза за календарный год — еще два промаха случились в «ПСЖ». После игры форвард не общался с журналистами, зато опубликовал многозначительное сообщение в соцсетях.

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это. Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», — написал француз.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Жирона» — «Реал»

У хозяев одна потеря — Виктор Цыганков угодил на больничный до конца года. А вот лазарет «Мадрида» переполнен: Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао находятся на разных этапах реабилитации после разрыва «крестов», а Эдуардо Камавинга и Винисиус залечивают мышечные повреждения.

«Жирона» — «Реал»: статистика личных встреч

История противостояния команд в ла лиге насчитывает восемь матчей: у сливочных четыре победы, у каталонцев — три. Еще одна игра завершилась вничью.

В прошлом сезоне мадридцы дважды разгромили бело-красных с сухим счетом: в первом круге на «Монтиливи» (3:0), а во втором — на «Сантьяго Бернабеу» (4:0).

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Реал»

Мадридцы и каталонцы испытывают схожие проблемы: вынужденная перестройка состава, потеря игрового баланса и заметное ухудшение результатов в сравнении с прошлым сезоном. Но когда не работают структурные механизмы — на первый план выходит исполнительское мастерство отдельных исполнителей, и в этом аспекте сливочные имеют неоспоримое преимущество. Дополнительный импульс команде Анчелотти придаст осечка в Бильбао, ведь терять очки и отпускать «Барсу» в отрыв крайне нежелательно.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.95.

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