Салах в огне и тащит «Ливерпуль». У «Жироны» не будет шансов против свежих мерсисайдцев

«Ливерпуль» — единственная команда ЛЧ, победившая в первых пяти турах. Мерсисайдцы единогласно возглавляют общую таблицу с 15 очками — отрыв от идущего следом «Интера» составляет два балла. Впечатляет и разница мячей — парни Арне Слота пропустили лишь раз, забив 12 голов. Огорчить их удалось только «Милану» (3:1) в первом туре. При этом красные встречались с топовыми командами: помимо россонери, обыграли «Болонью» (2:0), «Лейпциг» (1:0), «Байер» (4:0) и действующего победителя турнира «Реал» (2:0).

Мерсисайдцы впечатляют не только в ЛЧ, но и в чемпионате Англии — идут первыми, выиграв 11 из 14 матчей. А за 21 игру во всех турнирах они уступили лишь однажды — «Ноттингем» удивил в четвертом туре премьер-лиги (1:0). Перед «Жироной» красные неожиданно получили полноценную неделю отдыха — игра АПЛ с «Эвертоном» была перенесена из-за непогоды. С учетом ограниченной скамейки такой перерыв команде может прийтись очень кстати.

Правда, и с небольшой обоймой коллектив Слота действует крайне эффектно. Потрясающий сезон проводит Мохамед Салах: египтянин настрелял 15+12 в 21 игре во всех турнирах, в Лиге чемпионов у него пять результативных действий. «Каждый раз, когда Мо Салах нужен нам, он забивает. Мы надеемся и ждем, что он сможет продолжать в том же духе еще долго. Он был великолепен во втором тайме, сделал для нас много особенного», — сказал Арне Слот после игры с «Ньюкаслом» (3:3).

«Жирона» удивила в прошлом сезоне: залетела на третью строчку ла лиги и впервые отобралась в Лигу чемпионов. Но сейчас команда Мичела не может подтвердить высокий уровень: в чемпионате Испании идет только восьмой, а в ЛЧ вообще забуксовала на 30-й строчке. Каталонцы за пять матчей набрали всего три очка — обыграли «Слован» (2:0), но уступили «ПСЖ» (0:1), «Фейеноорду» (2:3), ПСВ (0:4) и даже «Штурму» (0:1). Перед «Ливерпулем» они разгромно проиграли «Реалу» (0:3) в примере.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Жирона» — «Ливерпуль»

У хозяев не будет травмированных Анхеля Эрреры и Виктора Цыганкова.

«Ливерпуль» из-за травм потерял Ибраиму Конате и Федерико Кьезу, также под вопросом состояние Алиссона.