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Салах в огне и тащит «Ливерпуль». У «Жироны» не будет шансов против свежих мерсисайдцев

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» 10 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Getty Images
Красные победили в каждом из пяти матчей ЛЧ.

10 декабря лидер общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с идущей на 30-м месте «Жироной». Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — француз Бенуа Бастьен. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль» 10 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: победа «Ливерпуля» предложена с котировкой 1.47, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш хозяев доступен за 5.80 (15%), даже ничья идет за меньшие 4.60 (19%).

«Жирона» уступила в четырех из пяти матчей в ЛЧ. Вероятность непоражения испанцев в предстоящей встрече оценена в 2.57.

Три наиболее ожидаемых букмекерами результата встречи отражают превосходство «Ливерпуля»:

• 2:1 и 2:0 — за 7.40;

• 1:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.69, противоположный вариант идет за 2.11.

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«Жирона» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года

«Ливерпуль» — единственная команда ЛЧ, победившая в первых пяти турах. Мерсисайдцы единогласно возглавляют общую таблицу с 15 очками — отрыв от идущего следом «Интера» составляет два балла. Впечатляет и разница мячей — парни Арне Слота пропустили лишь раз, забив 12 голов. Огорчить их удалось только «Милану» (3:1) в первом туре. При этом красные встречались с топовыми командами: помимо россонери, обыграли «Болонью» (2:0), «Лейпциг» (1:0), «Байер» (4:0) и действующего победителя турнира «Реал» (2:0).

Мерсисайдцы впечатляют не только в ЛЧ, но и в чемпионате Англии — идут первыми, выиграв 11 из 14 матчей. А за 21 игру во всех турнирах они уступили лишь однажды — «Ноттингем» удивил в четвертом туре премьер-лиги (1:0). Перед «Жироной» красные неожиданно получили полноценную неделю отдыха — игра АПЛ с «Эвертоном» была перенесена из-за непогоды. С учетом ограниченной скамейки такой перерыв команде может прийтись очень кстати.

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Правда, и с небольшой обоймой коллектив Слота действует крайне эффектно. Потрясающий сезон проводит Мохамед Салах: египтянин настрелял 15+12 в 21 игре во всех турнирах, в Лиге чемпионов у него пять результативных действий. «Каждый раз, когда Мо Салах нужен нам, он забивает. Мы надеемся и ждем, что он сможет продолжать в том же духе еще долго. Он был великолепен во втором тайме, сделал для нас много особенного», — сказал Арне Слот после игры с «Ньюкаслом» (3:3).

«Жирона» удивила в прошлом сезоне: залетела на третью строчку ла лиги и впервые отобралась в Лигу чемпионов. Но сейчас команда Мичела не может подтвердить высокий уровень: в чемпионате Испании идет только восьмой, а в ЛЧ вообще забуксовала на 30-й строчке. Каталонцы за пять матчей набрали всего три очка — обыграли «Слован» (2:0), но уступили «ПСЖ» (0:1), «Фейеноорду» (2:3), ПСВ (0:4) и даже «Штурму» (0:1). Перед «Ливерпулем» они разгромно проиграли «Реалу» (0:3) в примере.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Жирона» — «Ливерпуль»

У хозяев не будет травмированных Анхеля Эрреры и Виктора Цыганкова.

«Ливерпуль» из-за травм потерял Ибраиму Конате и Федерико Кьезу, также под вопросом состояние Алиссона.

«Жирона» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Команды впервые столкнутся друг с другом.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Ливерпуль»

Гости выглядят серьезными фаворитами: выиграли во всех пяти турах общего этапа Лиги чемпионов, а с учетом всех турниров победили в 18 играх из 21. Красные немало забивают: в среднем за 90 минут во всех соревнованиях отличаются 2,33 раза. Волшебную форму набрал Мо Салах, у которого в этой кампании уже 27 голевых действий. «Жирона» же выступает слабо: проиграла в четырех из пяти встреч ЛЧ и не побеждает уже на протяжении четырех поединков во всех турнирах. А прямо перед «Ливерпулем» испанцы разгромно уступили «Реалу» (0:3).

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.14.

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