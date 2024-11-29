Глушенков восстановился, но пока не вышел из тени Гонду. Аргентинец поможет «Зениту» во второй раз в сезоне обыграть «Крылья»

Самарцы идут рядом с зоной вылета.

1 декабря «Зенит» в 17-м туре РПЛ примет «Крылья Советов». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало запланировано на 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 1 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев огромными фаворитами: победа команды Сергея Семака идет за 1.29, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш коллектива из Самары предложен с котировкой 9.40 (9%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья дана за 5.40 (16%).

В первом туре сине-бело-голубые разгромили соперника 4:0. Вероятность непоражения «Крыльев Советов» в предстоящей игре оценена в 3.43.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• 3:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.07, обратный вариант доступен с котировкой 1.73.

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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 декабря 2024 года

После прошлого тура петербуржцы возглавили турнирную таблицу: воспользовались второй подряд ничьей «Краснодара» и благодаря минимальной победе над «Оренбургом» (1:0) обошли «быков» на одно очко. Над третьей строчкой преимущество тоже увеличилось — «Локомотив» на расстоянии пяти пунктов. Перед самарцами «Зенит» оформил серию из 10 матчей без поражений, в девяти из которых выиграл. За 16 туров чемпионата сине-бело-голубые допустили лишь одно поражение — меньше только у «Краснодара», который до сих пор никому не уступал.

«Зенит» наряду с «Краснодаром» забивает больше всех в РПЛ: в 16 турах команда Семака заколотила 34 мяча — в среднем 2,13 гола за 90 минут. Топ-5 лучших бомбардиров чемпионата России замыкает Максим Глушенков с семью голами — 25-летний россиянин пришел в команду летом и быстро стал лидером, однако осенью особо не играл из-за травм. Сейчас он восстановился, но без него раскрылся другой новобранец — аргентинский страйкер Лусиано Гонду, забивший семь раз в 13 поединках во всех турнирах.

Также петербуржцы пропускают меньше всех в РПЛ — за 16 матчей в их воротах побывало всего семь мячей. Сразу в 10 встречах команда Семака не пропустила, правда, в последнее время она штампует «сухари» не так уверенно, как в начале сезона — не пропустила только в двух из предыдущих шести игр во всех соревнованиях. Вероятно, сказалась травма основного вратаря Евгения Латышонка, который из-за проблем с бедром не выступает с начала ноября.

«Крылья» — одни из хедлайнеров новостей в текущем сезоне РПЛ. Сначала вокруг команды долгое время обсуждалась отставка тренера Игоря Осинькина, который в итоге при помощи губернатора Самарской области остался. Сейчас уже сам политик дал огня — заявил, что клуб должен неким людям 36 миллионов рублей за взятки судейскому корпусу, спровоцировав внеочередное заседание РПЛ и ответное заявление президента чемпионата России Александра Алаева.

В спортивном плане «Крылья Советов» выглядят скромно: в премьер-лиге зависли на 12-й строчке в двух очках от зоны переходных матчей. Самарцы вполне могли бы быть там, если бы не победа над «Ахматом» (2:1) в последнем туре — до этого «Крылья» не побеждали в основное время на протяжении 10 матчей во всех турнирах.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Крылья Советов»

У хозяев из-за проблем со здоровьем недоступны вратари Евгений Латышонок и Михаил Кержаков, а также полевые игроки — Страхинья Эракович, Сергей Волков и Вендел.

У гостей не будет травмированных вратаря Ильи Ломаева и полузащитника Максима Витюгова, а также дисквалифицированного опорника Фернандо Костанцы.

«Зенит» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В первом круге «Зенит» уверенно разгромил самарцев 4:0. В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — петербуржцы оформили три победы и ни разу не проиграли.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

В этом матче стоит ждать сухую победу хозяев, которая также случилась в первом круге. В последних пяти очных поединках «Зенит» трижды обыграл «Крылья Советов», не пропустив ни разу. Петербуржцы обладают самой надежной обороной в лиге — получили в свои ворота лишь семь голов в 16 играх и целых 10 раз закончили на ноль. К тому же самарцы немного забивают: идут 13-ми в РПЛ по результативности, в среднем за 90 минут отличаясь 0,94 раза.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и «обе забьют — нет» за 2.03.

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