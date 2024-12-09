Доннарумма вырвался вперед в конкуренции с Сафоновым. После ошибки в Мюнхене россиянин провел в запасе два матча подряд

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «ПСЖ» 10 декабря 2024 года

Джиджи уже сравнялся с Матвеем по сухим играм.

10 декабря «ПСЖ» навестит «Зальцбург» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «ПСЖ» 10 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы «ПСЖ»: поставить на гостей можно за 1.36, это приблизительно 67% вероятности. Выигрыш «красных быков» оценили в 7.00 (14%), ничью — в 5.20 (19%).

«Зальцбург» уступил в обоих домашних матчах общего этапа ЛЧ. Если верите, что команда Пепа Лейндерса наберет первые очки на своем поле, возьмите опцию 1Х за 2.98.

Тотал больше трех голов идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.28. На «обе забьют» дали коэффициент 1.62, обратный рынок доступен за 2.20.

Четыре наиболее вероятных результата встречи, согласно мнению экспертов, указывают на победу парижан:

2:0 и 2:1 — за 7.80;

3:0 и 3:1 — за 9.20.

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«Зальцбург» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года

«Красные быки» проводят катастрофическую лигочемпионскую кампанию: четыре поражения с сухим счетом от пражской «Спарты» (0:3), «Бреста» (0:4), загребского «Динамо» (0:2) и «Байера» (0:5) при лишь одной победе над «Фейеноордом» (3:1).

Команда Пепа Лейндерса осела на пятой строчке с конца общей таблицы. А по разнице мячей хуже «Зальцбурга» (-12) только два клуба — «Слован» (-14) и «Янг Бойз» (-15).

В австрийской бундеслиге дела тоже не клеятся: «красные быки» впервые рискуют не выиграть регулярный чемпионат. Турнир проводится по новой формуле с сезона-2018/19. В прошлой кампании «Зальцбург» победил в регулярке, но в чемпионском раунде финишировал ниже «Штурма» и упустил титул. А теперь отстает от коллектива из Граца на 13 очков и занимает пятое место. При этом у парней Лейндерса есть матч в запасе.

Стефан Байчетич («Зальцбург»). Фото Global Look Press

«ПСЖ» тоже вряд ли доволен результатами в общем этапе ЛЧ: красно-синие топчутся в зоне вылета и рискуют не попасть даже в зону стыков. В пяти предыдущих турах команда Лучо Энрике разжилась лишь одной победой — над «Жироной» (1:0) благодаря автоголу вратаря на 90-й минуте. Также парижане разделили очки с ПСВ (1:1) и уступили «Арсеналу» (0:2), «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1).

После поражения от мюнхенцев безвыигрышная серия «ПСЖ» перенеслась на лигу 1: действующие чемпионы Франции разошлись вничью с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). В обеих встречах Матвей Сафонов остался в запасе — Джанлуиджи Доннарумма провел на поле 120 минут и сравнялся с конкурентом по «сухарям». Теперь на счету обоих вратарей по три матча на ноль.

В последний раз россиянин выходил в основе парижан в поединке с «Баварией» — допустил результативную ошибку, совершил яркий сейв после удара Джамала Мусиалы, но не впечатлил в игре ногами — всего 43% точных передач.

Матвей Сафонов («ПСЖ»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зальцбург» — «ПСЖ»

Лазарет австрийского клуба переполнен: из-за различных повреждений из строя выбыли Фернандо, Мауриц Кьергор, Леандро Моргалла, Янис Бласвих, Карим Конате, Алекса Терзич, Эдмунд Байду и Камиль Пентковски. У парижан одна потеря — Сенни Маюлю находится на больничном из-за проблем с малоберцовой костью.

«Зальцбург» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает два матча — они состоялись в сезоне-2011/12 на групповом этапе Лиги Европы. Парижане победили на «Парк де Пренс» (3:1), «Зальцбург» — на «Ред Булл Арене» (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «ПСЖ»

За последний месяц «красные быки» добыли только одну победу в шести играх. Три встречи завершились поражениями, две — вничью. У парижан достаточно класса, чтобы увезти три очка с «Ред Булл Арены», но оформить разгром у них вряд ли получится. Причина — в ужасной реализации моментов. В матче против осевшего в зоне вылета «Нанта» красно-синие нанесли 10 ударов в створ и забили всего однажды. Против «Осера» — 11, ни один из которых не стал голевым. Это антирекорд чемпионата Франции как минимум с сезона-2006/07 — с момента сбора статистики. Учитывая все это, высокой результативности от поединка ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.80.

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