«Юве» и «Сити» столкнутся в решающей битве: поражение практически лишит шансов на попадание в 1/8 финала ЛЧ напрямую

В последнее время оба клуба добывают победы с большим трудом.

11 декабря «Ювентус» примет «Манчестер Сити» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити» 11 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на команду Пепа Гвардиолы можно за 1.94, это приблизительно 45% вероятности результата. Выигрыш «Юве» оценили в 3.80 (26%), ничью — в 3.40 (29%).

Туринцы не уступили в девяти матчах подряд. Если ждете, что серия продолжится, возьмите опцию 1Х за 1.79.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81. На «обе забьют» дали коэффициент 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу «Ман Сити»:

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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 декабря 2024 года

По итогам пяти туров общего этапа оба клуба имеют практически идентичные показатели — по две победы, две ничьих и одному поражению. «Сити» стоит выше «Юве» лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей: 13-7 (+6) против 7-5 (+2).

Правда, местам в таблице команды точно на радуются: манкунианцы зависли на 17-й строчке, туринцы — на 19-й. А ведь прямая путевка в 1/8 финала достанется только первым восьми счастливчикам — поражение на «Альянц Стадиум» практически лишит один из клубов шансов на попадание в 1/8 финала ЛЧ напрямую. В оставшихся турах парни Пепа Гвардиолы навестят «ПСЖ» и примут «Брюгге», у «Старой синьоры» будет выезд все к тому же «Брюгге» и домашняя встреча с «Бенфикой».

Ситуация осложняется тем, что соперники находятся в кризисе: у «Сити» лишь одна победа в девяти последних матчах, у «Юве» — две на отрезке из 10 игр. Неудачная серия небесно-голубых насчитывает шесть поражений, тогда как туринцы уступили всего однажды.

«Старая синьора» — самая миролюбивая команда топ-5 европейских лиг: девять ничьих в серии А. Только «Юве», «Бавария» и «ПСЖ» еще ни разу не проиграли в чемпионате в этом сезоне. Но если мюнхенцы и парижане лидируют в бундеслиге и лиге 1, то бьянконери занимают в таблице шестое место.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Туринцы до конца сезона потеряли Бремера и Хуана Кабаля — защитники проходят реабилитацию после разрыва крестов. Аркадиуш Милик восстанавливается после новой операции на колене, которую перенес в октябре. Дуглас Руис угодил на больничный с мышечным повреждением, Андреа Камбьязо — из-за проблем с лодыжкой. В лазарете манкунианцев находятся Родри, Оскар Бобб, Натан Аке и Матео Ковачич. Выход на поле Фила Фодена и Джона Стоунза под вопросом.

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Впервые команды сыграли друг с другом в первом раунде Кубка УЕФА-1976/77. Бьянконери уступили на выезде с минимальным счетом (0:1), взяли реванш дома с нужной разницей (2:0), прошли дальше и в итоге завоевали первый евротрофей в клубной истории.

Следующая встреча случилась только в 2010 году на групповом этапе Лиги Европы — тогда соперники дважды разошлись вничью с одинаковым результатом (1:1). А в 2015-м «Юве» и «Сити» попали в один квартет в Лиге чемпионов. Туринцы победили как на «Этихаде» (2:1), так и на «Альянц Стадиум» (1:0).

Яя Туре и Клаудио Маркизио в матче «Ювентус» — «Манчестер Сити». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити»

С конца октября «Ман Сити» победил только в одном из девяти матчей, однако практически все игры на неудачном отрезке получились результативными: верх по голам не пробила только встреча с «Ливерпулем» (0:2). В остальных поединках было забито от трех мячей или больше. «Юве» тоже можно затянуть в яркую перестрелку — это доказали разборки туринцев с «Интером» (4:4), «Пармой» (2:2) и «Болоньей» (2:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

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