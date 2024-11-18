«Вашингтон» в шаге от лидерства на «Востоке». Овечкин и Строум не заметят «Юту»

Алекс — лучший снайпер НХЛ.

19 ноября «Вашингтону» предстоит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Команда Александра Овечкина встретится с середняком Западной конференции «Ютой». Игра пройдет на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити и начнется в 05.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Юта» — «Вашингтон» 19 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — около 41%. Выигрыш «Юты» идет за 2.47 (38%), котировка на ничью — 4.10 (21%).

Победа гостей с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.84, этот рынок на хозяев дан за 1.96.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;

• Ф1(+1.5) — за 1.37, Ф2(-1.5) — за 2.90.

Тотал больше 5.5 шайб идет за 1.61, ТМ 5.5 — за 2.23.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.80, обратное условие предложено с котировкой 1.22.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline

«Юта» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 19 ноября 2024 года

Хозяева проводят первый сезон в НХЛ и пока не впечатляют результатами — располагаются на 11-й строчке Западной конференции, набрав 17 очков в 17 матчах. В предыдущих 10 встречах регулярного чемпионата «Юта» оформила лишь три победы. С «Вашингтоном» она еще не встречалась, но явно не выглядит фаворитом противостояния. Команда испытывает проблемы с голами — отличается в среднем 2,76 раза за три периода, что является 22-м показателем в НХЛ. Один из самых результативных в ее составе — россиянин Михаил Сергачев, набравший 12 очков.

«Вашингтон» идет третьим на «Востоке» и лишь на один балл отклеился от лидирующей «Каролины». Команда из столицы США фантастически начала сезон, особенно по сравнению с прошлым, где с трудом заползла в плей-офф, откуда вылетела в первом же раунде. Однозначно впечатляет прогресс в атаке — «Кэпс» заколачивают в среднем 4,24 шайбы за матч, что делает их самыми результативными в НХЛ.

Шикарную форму набрал Александр Овечкин — в последней игре с «Вегасом» оформил хет-трик, а всего наклепал уже 13 шайб. 39-летний россиянин делит первое место в списке снайперов НХЛ с Леоном Драйзайтлем и Сэмом Райнхартом. При этом Ови не самый результативный игрок «Кэпиталз»: он набрал 23 голевых действия, а Дилан Строум — 26. Канадец занимает третье место в списке ассистентов НХЛ с 21 результативной передачей.

«Не удивлюсь, если Александр Овечкин побьет рекорд. Надеюсь, что он это сделает. Речь даже не о том, сделает ли он это, а о том, когда ему это удастся. Это будет здорово для хоккея. Учитывая, что он и Сидни Кросби пришли в НХЛ в одно и то же время, а также то, как сильно они изменили игру, то я, безусловно, болею за него. Я даже не близок к нему по количеству голов. Я понимаю, прогнозы и все такое. Но в то же время я еще даже не на полпути — а он уже на подходе. Так что внимание должно быть сосредоточено на нем, на том, что он смог сделать за свою карьеру, и на том, к чему он приближается сейчас», — поддержал Овечкина игрок «Торонто» Остон Мэттьюс.

Прогноз и ставка на матч «Юта» — «Вашингтон»

Гости находятся в отличной форме: в предыдущих 10 играх регулярки оформили семь побед в основное время и вплотную подошли к первому месту Восточной конференции. Также они являются самой результативной командой НХЛ, в среднем отличаясь больше четырех раз за игру. «Юта» вряд ли сдержит оппонента, набравшего такой мощный ход. Команда идет лишь 11-й на «Западе» и проиграла в семи из 10 последних матчей регулярного чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» за 2.30.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline