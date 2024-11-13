Медведев не уступает Синнеру по личным встречам, но стал его клиентом. В матче Итогового турнира россиянина спасет чудо

Итальянец еще и играет перед родными трибунами.

14 ноября в группе А Итогового турнира состоится ключевой матч за выход в плей-офф — Даниил Медведев в третьем туре сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. Теннисисты выйдут на корт не ранее 22.30 по московскому времени, в прямом эфире встреча будет показана на YouTube-канале BBTennis. Счет личных встреч равный — 7:7.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Янник Синнер — Даниил Медведев 14 ноября 2024 года

Несмотря на равенство в противостоянии, Синнер считается значительным фаворитом: на победу итальянца можно поставить с коэффициентом 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Выигрыш Медведева идет за 4.70 (19%).

Если Синнер заберет матч с форой (-4.5) гейма, сыграет пари за 2.16. Если же Медведев выстоит, то Ф2(+4.5) увеличит сумму ставки в 1.64 раза.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.79, ТМ 21.5 — за 2.07. Две последние встречи между теннисистами в трехсетовом формате получились очень скоротечными.

Счет 2:0 в пользу Синнера — наиболее вероятный, по мнению экспертов. Он оценен коэффициентом 1.68.

Также они не сомневаются, что Медведев допустит больше двойных ошибок, чем соперник — на это выставлена котировка 1.07. Если случится наоборот, сыграет ставка за 17.0.

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Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ матча ATP Finals 14 ноября 2024 года

Если взять в расчет матч выставочного турнира 6 Kings Slam, Медведев и Синнер встретятся в этом сезоне уже в седьмой раз. Ни с одним другим теннисистом Даниил по ходу сезона и близко не сталкивался так часто, как с Янником. И вроде бы статистика этого противостояния выглядит для россиянина вполне приемлемо (7:7), однако результаты конкретно в 2024-м удручают — итальянец выиграл пять из шести поединков. Самый первый, возможно, подкосил Медведева на все последующие 10 месяцев: в финале Australian Open Синнер отыгрался с 0:2 по сетам и лишил Даниила второй победы на «Шлемах» в карьере.

С тех пор соперники провели четыре матча на официальном уровне, и с каждым разом россиянину было все труднее зацепиться за нужный результат. Единственную победу он одержал в 1/4 финала Уимблдона — неожиданную, на не самом удобном для себя покрытии. А вот на харде провалил все три матча: в полуфинале Майами взял всего три гейма (1:6, 2:6), в четвертьфинале US Open зацепил лишь партию (2:6, 6:1, 1:6, 4:6), а в 1/4 Шанхая месяц назад уступил 1:6, 4:6. В том числе из-за поражений итальянцу Медведев впервые с 2017 года не выиграл за сезон ни одного титула на уровне ATP.

Последняя попытка разжиться трофеем — на Итоговом турнире. Но для этого нужно чудо. После поражения от Фрица в первом туре и победы над Де Минауром во втором Даниилу кровь из носу нужен успех в последней встрече. Янник же, напротив, все вопросы по выходу в плей-офф уже решил — обыграл все тех же американца и австралийца в двух сетах. С одной стороны, заключительный матч в группе итальянец может превратить в тренировку и особо не бороться. С другой, очки и деньги никто не отменял — за победу он может получить 200 баллов в рейтинг и почти 100 000 долларов в качестве призовых.

Настрой самого Медведева также не внушает доверия. Он был раздосадован неудачей в игре с Фрицем и сделал все возможное, чтобы собраться на игру с Де Минауром. Однако после заявил, что не расстроится, если все же покинет турнир после группового этапа. «Я выйду пробовать играть в свой теннис, бить хорошие удары, пробовать хорошо подавать. Если это получится, может быть, сыграю хороший матч. Если нет, нестрашно. Сегодня получилось. Может быть, через два дня тоже получится», — заявил Даниил.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев

Мало того что Синнер сейчас здоров (это важно в контексте болезни Алькараса), так еще и восхитителен с точки зрения игры. За два матча он лишь раз отдал свою подачу и всегда играл с позиции силы, подгоняемый местными болельщиками. Конечно, победы от него они будут ждать и в последнем матче группы, тем более против самого статусного соперника квартета. И Янник не вправе им отказать.

Медведев даже в своей лучшей форме не стал для итальянца проблемой. Сейчас же он испытывает явный психологический дискомфорт, который усилится из-за необходимости победить. Также не все понятно с травмой плеча — Даниил говорит, что она в прошлом, но количество двойных в первом матче с Фрицем как бы намекало на обратное. В общем, шансов на то, что в четверг случится чудо, совсем мало.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера и ТМ 21.5 гейма за 2.25.

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