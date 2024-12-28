Салах разрывает АПЛ, но Слот напоминает о проблемах в обороне. «Вест Хэм» найдет защитную брешь у мерсисайдцев
Лидер АПЛ «Ливерпуль» завершит 2024 год гостевым матчем с «Вест Хэмом». Игра на Олимпийском стадионе в Лондоне пройдет 29 декабря и начнется в 20.15 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор. В России нет легальных трансляций английского чемпионата.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — около 70%. Выигрыш «молотобойцев» дан за 6.60 (13%) — это наименее возможный результат. Ничья идет за 5.20 (17%).
Последняя встреча команд в Лондоне завершилась миром (2:2). Вероятность того, что «Вест Хэм» вновь не уступит «Ливерпулю», оценена в 2.91.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога поединка отражают солидное превосходство гостей:
• 2:0 и 2:1 — за 7.80;
• 3:1 — за 9.20.
Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.80.
Рынок на обмен голами предложен с котировкой 1.60, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.25.
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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 29 декабря 2024 года
Хозяева взбодрились под конец первого круга: отдалились от зоны вылета на девять очков, обогнали «Манчестер Юнайтед» и выдали самый длинный стрик без поражений — четыре игры. За это время команда Хулена Лопетеги обыграла «Вулверхэмптон» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0), а также сыграла вничью с «Борнмутом» и «Брайтоном» (по 1:1). Правда, желания уволить испанца у болельщиков «Вест Хэма» вряд ли стало меньше — «молотобойцы» показывают не самый привлекательный футбол и без шансов отдали почти все большие матчи сезона.
У лондонцев неплохой состав — 10-й по стоимости в АПЛ согласно данным Transfermarkt. Однако большую часть сезона «Вест Хэм» находился прямо у зоны вылета и чуть поднялся только благодаря хорошим результатам в декабре. Важнейшим элементом «молотобойцев» по-прежнему остается Джаред Боуэн — в этой кампании оформил 6+4 по «гол+пас» во всех турнирах и пока единственным в составе пробил отметку в 10 результативных действий. Ни у кого нет даже больше пяти.
«Ливерпуль» не зря выглядит серьезным фаворитом. Команда Арне Слота уверенно лидирует в АПЛ, опережая «Арсенал» на шесть очков и имея матч в запасе. За 17 матчей обыграть красных удалось только «Ноттингему» (1:0), который сенсационно замыкает топ-4. С тех пор красные никому не уступали на протяжении 22 матчей во всех турнирах, в 19 из которых добились успеха.
«Немного скучный ответ, но тренер рассматривает каждую игру в отрыве от всего остального — ты знаешь, сколько матчей еще предстоит сыграть. Здесь много очень качественных команд. Если бы дело было в эредивизи, я бы сказал, что это правда (что «Ливерпуль» — фаворит чемпионской гонки. — Прим. «СЭ»)», — так Слот проанализировал шансы в борьбе за титул после победы в прошлом туре над «Лестером» (3:1).
Мерсисайдцы неудержимы у чужих ворот: в среднем за 90 минут оформили 2,35 мяча — больше всех в АПЛ. Фантастическую форму набрал Мохамед Салах, у которого уже 19+15 по «гол+пас» за 25 игр во всех турнирах. Также египтянин лидирует в рейтингах бомбардиров и ассистентов чемпионата и в прошлом туре стал четвертым футболистом в истории премьер-лиги с 250 результативными действиями за один клуб, забив «Лестеру» (3:1).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
У хозяев надолго выбыл Майкл Антонио — нападающий попал в аварию и вряд ли сыграет в этом сезоне. У «Ливерпуля» из-за травм не хватает защитников Конора Брэдли и Ибраима Конате.
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
Команды уже встречались в этом сезоне — в сентябре «Ливерпуль» разгромил соперника (5:1) в 1/16 Кубка Лиги. А из 10 последних очных матчей красные забрали восемь.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы в отличном состоянии: много забивают и побеждают практически в каждом матче, а Салах устроил себе сезон рекордов. Однако в последнее время красные не блещут надежностью в обороне — о чем после игры с «Лестером» в очередной раз напомнил Слот. Тогда «Ливерпуль» снова не сохранил ворота сухими (3:1) — уже в четвертый раз подряд, причем в двух встречах пропустил 2+ мяча. «Вест Хэм» набрал неплохой ход и способен продлить эту серию: лондонцы не уступили в четырех предыдущих турах и отличились в каждом из них. Всего же в этом розыгрыше АПЛ «молотобойцы» ушли с поля без голов лишь в трех поединках из 18.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и «обе забьют» за 2.49.
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