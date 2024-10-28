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Панарин затмил Овечкина на старте сезона. Но в игре «Вашингтона» и «Рейнджерс» блистать будут оба

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 30 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images
Команды входят в топ-10 самых результативных в НХЛ.

30 октября в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Александра Овечкина и Артемия Панарина — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 30 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Нью-Йорка» в основное время можно с коэффициентом 2.10, это приблизительно 46% вероятности. Выигрыш «Кэпс» дан с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.40 (20%).

Успех «Рейнджерс» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.70, этот рынок на «Вашингтон» можно взять за 2.17.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.23, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф1(+1) — за 1.58, Ф2(-1) — за 2.38.

Тотал больше 5.5 гола предложен за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.14.

«Нью-Йорк» — четвертый в НХЛ по количеству заброшенных шайб (34): индивидуальный тотал команды больше 3.5 гола идет за 2.31.

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Андрей Василевский отразил 31 бросок в&nbsp;матче &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (3:0). Василевский засушил Овечкина, а серия Кучерова с очками — уже восемь матчей!

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ 30 октября 2024 года

Команды идут в топ-5 Восточной конференции: «Рейнджерс» занимает вторую позицию с 13 очками в восьми поединках, «Кэпиталз» — пятую с 10 баллами в семи играх. Оба коллектива потерпели лишь по два поражения. «Вашингтон» не справился с «Нью-Джерси» (3:5) в дебютном матче сезона и в недавней разборке с «Тампой» (0:3). «Нью-Йорк» в овертайме уступил «Юте» (6:5) и в основное время «Флориде» (1:3).

«Синерубашечники» выделяются мощной атакой: в среднем за три периода отличились 4,25 раза — это третий показатель в лиге. Фантастическую форму набрал Артемий Панарин: у россиянина уже 15 результативных действий, что является третьим результатом в НХЛ, — он оформлял голевые баллы в каждой игре сезона. Сразу в шести встречах команда отличилась не меньше четырех раз, однако в двух последних результативность снизилась: против «Флориды» «Нью-Йорк» отметился одной заброшенной шайбой (1:3), против «Анахайма» — двумя (2:1). При этом по надежности обороны «Рейнджерс» — второй, пропуская в среднем ровно два раза за матч.

«Вашингтон» прокачал результативность по сравнению с прошлым сезоном. Тогда в регулярном чемпионате команда отличалась в среднем 2,68 раза за игру. Сейчас у «Кэпс» 3,71 гола — по этому показателю они даже входят в топ-10 НХЛ. Правда, пока не слишком сильно на игру команды влияет Александр Овечкин: у него два гола и три ассиста в пяти матчах — а до рекорда Уэйна Гретцки осталось 39 точных бросков. По игре в обороне «Кэпиталз» тоже находится в топ-10, пропуская в среднем 3.00 шайбы за три периода.

«За Сашей я пристально слежу. Верю, что ему по силам уже в этом сезоне побить рекорд. Его используют не на своей позиции в последнее время? Да, возможно, это влияет на игру. Но Саша — опытный парень, он действует в интересах команды», — считает Вячеслав Фетисов.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин в&nbsp;матче с &laquo;Тампой-Бэй&raquo; (0:3) 27&nbsp;октября в&nbsp;Тампе. «Я уже немного помог ему раньше». Василевский против Овечкина, Гретцки переживает за Александра

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Команды входят в топ-10 по результативности в НХЛ: хозяева отличаются в среднем за игру 3,71 раза, гости — 4,25. К тому же Панарин из «Рейнджерс» находится на третьей строчке в списке бомбардиров регулярного чемпионата. Также в четырех из предыдущих семи встреч в регулярке оппоненты забрасывали на двоих минимум шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

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