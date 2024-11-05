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Овечкин летит к рекорду Гретцки. Александр, Строум и остальные снесут буксующий «Нэшвилл»

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images
«Кэпс» — третьи по голам в НХЛ.

7 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Нэшвилл Предаторз». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 7 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у команд равные шансы на успех: победа и «Вашингтона», и «Нэшвилла» в основное время доступна с котировкой 2.40, что составляет около 40% вероятности. Ничья идет за 4.40 (20%).

Выигрыш любой команды с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.90.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — за 1.90;

• Ф1(-1.5) или Ф2(-1.5) — за 3.00.

Тотал больше 6.5 шайб дан за 2.13, обратный рынок можно взять за 1.72.

Вероятность того, что каждый коллектив пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, оценена в 1.43. Альтернативная опция идет за 2.60.

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«Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз и анализ матча НХЛ 7 ноября 2024 года

Команды по-разному начали сезон: хозяева идут в лидирующей группе Восточной конференции, гости же находятся на предпоследней строчке «Запада». «Вашингтон» в 11 играх потерпел всего три поражения — причем последнее случилось прямо перед «Нэшвиллом» от «Каролины» (2:4). Сильнейшей чертой команды является нападение: она отличается в среднем 4,18 раза за три периода, что является третьим результатом во всей НХЛ. В отличной форме находится Александр Овечкин — забил в четырех матчах подряд, а всего забросил семь шайб и делит звание лучшего голеадора «Кэпиталз» с Коннором Макмайклом. Чтобы догнать Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, россиянину осталось 34 точных броска.

«Александр сейчас с большой скоростью приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Поэтому не будем удивляться признанию, а еще раз поздравим Овечкина с выдающимся результатом и выдающейся карьерой. А многим молодым и талантливым игрокам НХЛ еще надо стать такими великими хоккеистами. Дай бог, чтобы у них спортивная судьба сложилась так же, как у Овечкина. Потому что этот путь очень тернистый и очень тяжелый», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Хорошо выступает и партнер Александра Дилан Строум — собрал 17 результативных баллов и замыкает топ-10 бомбардиров всей НХЛ. «Вашингтон» неплохо действует и в обороне: пропускает в среднем ровно три гола за игру, что позволяет команде находиться в десятке самых надежных клубов НХЛ. «Кэпиталз» резко преобразились всего за одно лето: в прошлом сезоне клуб с огромным трудом залез в плей-офф, откуда вылетел в первой же стадии от «Рейнджерс», а у чужих ворот действовал куда менее эффективно — меньше «кэпс» в среднем за матч отличались всего четыре команды.

«Нэшвилл» начал сезон с пяти поражений подряд, после чего немного разбавил их победами, но все равно остался внизу турнирной таблицы — команда Эндрю Брюнетта находится на предпоследней строчке Западной конференции. А перед «Вашингтоном» потерпела сухое поражение от «Лос-Анджелеса» (0:3). Летом в клуб пришел легендарный нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос — рекордсмен «молний» по количеству очков в регулярных чемпионатах (1137). Однако пока не получается и у него — всего пять результативных действий.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл»

Хозяева отличаются в среднем 4,18 раза за игру — это третий показатель во всей НХЛ. В отличной форме находятся Строум и Овечкин, а в недавнем матче против «Коламбуса» результативными действиями отметились игроки из каждого звена. В девяти из 11 встреч в регулярном чемпионате «кэпс» забросили минимум три шайбы. «Нэшвилл» же пропускает в среднем 3,42 гола за три периода, получив в свои ворота минимум три результативных броска в восьми из 12 поединков сезона.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.85.

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