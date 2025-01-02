«Валенсия» взяла нового тренера, чтобы не вылететь. Ему придется дебютировать против «Реала»
«Реал» откроет 2025 год выездным матчем с худшей командой чемпионата Испании «Валенсией». Игра пройдет 3 января на стадионе «Месталья», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.55 мск покажет телеканал «Матч! Футбол 2», по ходу встречи в эфир выйдет «Матч ТВ».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Реал» 3 января 2025 года
Аналитики букмекерских компаний считают гостей однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.38, вероятность этого исхода — около 71%. Выигрыш «Валенсии» дан за 8.20 (10%), даже ничья идет за значительно меньшие 5.00 (19%).
В последних трех очных встречах «Реал» лишь раз обыграл соперника. Вероятность непоражения «Летучих мышей» в предстоящем поединке оценена в 3.11.
Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча отражают серьезное превосходство команды Карло Анчелотти:
• 2:0 — за 5.60;
• 1:0 — за 6.00;
• 3:0 и 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.08.
Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 2.07, противоположный вариант идет за 1.74.
«Валенсия» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 3 января 2025 года
Хозяева проводят ужасный сезон и рискуют вылететь в сегунду, где не выступали с сезона-1986/87. Сейчас «Валенсия» замыкает турнирную таблицу, набрав всего 12 очков в 17 матчах. Такое же количество баллов заработал «Вальядолид», но обогнать его в ближайшее время вряд ли получится, даже несмотря на игру в запасе — это как раз перенесенный матч 12-го тура с «Реалом». Все же сливочные выглядят слишком большим фаворитом.
При этом «Валенсия» имеет крепкий для испанского чемпионата состав. Сайт Transfermarkt оценивает ростер «Летучих мышей» шестым в ла лиге, вот только вместо борьбы за еврокубки команда сражается за выживание. Не так давно у нее новый тренер — Карлос Корберан сменил Рубена Бараху и дебютирует как раз против «Реала». Ради 41-летнего испанца клуб даже заплатил около трех миллионов евро «Вест Бромвичу», с которым Корберан шел в зоне плей-офф чемпионшипа за повышение.
«Реал» решает другие задачи: борется за чемпионство и лишь на одно очко отстал от «Атлетико». Команда Анчелотти показывает яркий футбол: в среднем за игру ла лиги забивает 2,28 гола, а в четырех последних матчах во всех турнирах отличалась минимум трижды. В атаке вновь солирует Винисиус Жуниор, набравший в этом сезоне уже 22 результативных действия во всех турнирах (13+9). Кажется, все лучше адаптируется Килиан Мбаппе — на его счету 13 голов во всех соревнованиях, а также точные удары в четырех из пяти последних матчей в чемпионате.
Правда, главный тренер «бланкос» пока осторожно разговаривает о борьбе за чемпионство. Все же совсем недавно команда была в кризисе. «Это два одинаковых соперника для нас («Атлетико» и «Барселона». — Прим. «СЭ»). То, что произошло с «Реалом» в ноябре, произошло с «Барселоной» в декабре. У всех бывают спады, но затем вы вновь возвращаетесь в борьбу. «Барселона» и «Атлетико» имеют равные шансы побороться с нами за победу в ла лиге», — высказался Анчелотти.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Валенсия» — «Реал»
У хозяев травмированы защитники Тьерри Коррея и Муктар Дьякаби, а также полузащитник Фран Перес. Под вопросом состояние основного вратаря Георгия Мамардашвили, форварда Рафы Мира и капитана Хосе Гайя.
У «Реала» тоже есть травмированные: Давид Алаба, Эдер Милитао и Дани Карвахаль — все защитники.
«Валенсия» — «Реал»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне встречи команд в чемпионате закончились домашней победой «бланкос» (5:1) и ничьей на «Месталье» (2:2). В 10 предыдущих встречах во всех турнирах «Реал» обыграл оппонента шесть раз.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Реал»
Гости выглядят серьезными фаворитами: ведут борьбу за чемпионство и перед предстоящим матчем оформили три победы в четырех играх во всех турнирах. Причем в каждой из них «Реал» отмечался минимум тремя забитыми мячами. «Валенсия» же не побеждает на протяжении пяти туров (три поражения). К тому же у мадридцев преимущество в личных встречах: шесть побед в предыдущих 10 очных поединках. Также в шести из прошлых 10 встреч клубов было забито минимум три гола на двоих.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 гола за 2.04.