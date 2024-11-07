Угадывай результаты топ-матчей и выигрывай призы! Новый предиктор не оставит тебя равнодушным

Делать прогнозы стало не только весело, но и выгодно.

Каждый без исключения поклонник футбола, даже который ни разу не делал ставки на спорт, хоть раз грустил: «Я же знал, что матч закончится именно так. Поставил бы на него — и стал бы миллионером!» Многих останавливает нежелание рисковать собственными деньгами, и они откладывают затею — кто-то на определенное время, а кто-то насовсем. Но благодаря предикторам, которые не требуют личных вложений, испытать удачу теперь может абсолютно любой желающий.

Пенальти Эрлинга Холанна в ворота «Спортинга». Фото Getty Images

Сайт 6iz6.ru предлагает угадать результаты топовых футбольных матчей и побороться за солидный призовой фонд. Розыгрыши проводятся каждую неделю, а самый успешный аналитик, правильно предсказавший исходы шести событий, заберет сразу 6 000 000 рублей. Заманчиво? Безусловно! Но обо всем по порядку.

6iz6.ru — что это?

Сайт 6iz6.ru еженедельно предлагает угадать точный счет шести крупных футбольных матчей, причем сделать это можно абсолютно бесплатно — без рисков и нервов. Нужно лишь зарегистрироваться: указать имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона, на который придет проверочный код.

Далее все просто: проставляешь предполагаемые результаты и указываешь суммарное количество желтых карточек во всех этих событиях. Данный показатель нужен на случай равенства очков у двух и более победителей, чтобы определить лучшего из лучших. Далее садишься и наслаждаешься футболом, а параллельно поглядываешь на свой выбор и веришь в победу.

Как набрать очки и победить

Как заработать максимальное количество очков, спросите вы? Тут все просто: нужно угадать результаты всех шести матчей, и тогда главный приз в 6 000 000 рублей мгновенно станет твоим. Но если даже какая-то команда подведет, расстраиваться не стоит. На сайте предусмотрены призы для трех лучших прогнозистов: лидер рейтинга получит выигрыш в размере 20 000 рублей, за второе место можно заработать 10 000, а за третье — 5000.

Луис Диас. Фото Getty Images

Как именно происходит начисление баллов? Угаданный точный счет принесет три очка, правильно указанный исход добавит в копилку один балл. Все они суммируются. В случае равенства между несколькими участниками сильнейший определяется благодаря дополнительному показателю — желтым карточкам. Если ты посчитал, что в шести матчах будет показано 20 «горчичников», а твой конкурент отметил цифру 25, выше окажется тот, кто будет ближе к реальному итоговому количеству.

Акция «Приведи друга»

Делать прогнозы весело и одному, но в компании это еще интереснее — азарт в борьбе не просто с какими-то людьми, а с товарищами, зашкалит. Причем соревноваться со знакомыми на 6iz6.ru не только эмоционально, но и выгодно. За каждого друга, перешедшего на сайт по твоей реферальной ссылке, тебе начисляются баллы. Но есть важное условие: новый пользователь должен зарегистрироваться и поучаствовать в текущем игровом раунде. Также ему необходимо подписаться на соцсети: телеграм-канал и сообщество в ВК.

Месси, Альба и Суарес. Фото Getty Images

Тот, кто приведет больше остальных игроков, получит вознаграждение в 9000 рублей. Второе место принесет 6000, третье — 3000. Если по итогам раунда несколько игроков займут одну из трех лидирующих позиций, тогда приз будет поделен между ними в равных долях.

Как получить выигрыш

В случае победы не стоит переживать за то, что вознаграждение утечет к кому-то другому. С вами свяжутся по номеру, указанному при регистрации, и после уточнения деталей в течение 30 дней направят выигрыш на выбранный банковский реквизит.

Подробности о том, как играть, побеждать и забрать главный приз, вы всегда можете узнать в соцсетях проекта: в телеграм-канале, в сообществе в ВК, на YouTube и Rutube.