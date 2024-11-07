Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 13:30

Угадывай результаты топ-матчей и выигрывай призы! Новый предиктор не оставит тебя равнодушным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе против Пау Кубарси.
Фото Getty Images
Месси, Альба и Суарес.
Фото Getty Images
1/2
Делать прогнозы стало не только весело, но и выгодно.

Каждый без исключения поклонник футбола, даже который ни разу не делал ставки на спорт, хоть раз грустил: «Я же знал, что матч закончится именно так. Поставил бы на него — и стал бы миллионером!» Многих останавливает нежелание рисковать собственными деньгами, и они откладывают затею — кто-то на определенное время, а кто-то насовсем. Но благодаря предикторам, которые не требуют личных вложений, испытать удачу теперь может абсолютно любой желающий.

Пенальти Эрлинга Холанна в ворота «Спортинга».
Фото Getty Images

Сайт 6iz6.ru предлагает угадать результаты топовых футбольных матчей и побороться за солидный призовой фонд. Розыгрыши проводятся каждую неделю, а самый успешный аналитик, правильно предсказавший исходы шести событий, заберет сразу 6 000 000 рублей. Заманчиво? Безусловно! Но обо всем по порядку.

6iz6.ru — что это?

Сайт 6iz6.ru еженедельно предлагает угадать точный счет шести крупных футбольных матчей, причем сделать это можно абсолютно бесплатно — без рисков и нервов. Нужно лишь зарегистрироваться: указать имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона, на который придет проверочный код.

Далее все просто: проставляешь предполагаемые результаты и указываешь суммарное количество желтых карточек во всех этих событиях. Данный показатель нужен на случай равенства очков у двух и более победителей, чтобы определить лучшего из лучших. Далее садишься и наслаждаешься футболом, а параллельно поглядываешь на свой выбор и веришь в победу.

Как набрать очки и победить

Как заработать максимальное количество очков, спросите вы? Тут все просто: нужно угадать результаты всех шести матчей, и тогда главный приз в 6 000 000 рублей мгновенно станет твоим. Но если даже какая-то команда подведет, расстраиваться не стоит. На сайте предусмотрены призы для трех лучших прогнозистов: лидер рейтинга получит выигрыш в размере 20 000 рублей, за второе место можно заработать 10 000, а за третье — 5000.

Луис Диас.
Фото Getty Images

Как именно происходит начисление баллов? Угаданный точный счет принесет три очка, правильно указанный исход добавит в копилку один балл. Все они суммируются. В случае равенства между несколькими участниками сильнейший определяется благодаря дополнительному показателю — желтым карточкам. Если ты посчитал, что в шести матчах будет показано 20 «горчичников», а твой конкурент отметил цифру 25, выше окажется тот, кто будет ближе к реальному итоговому количеству.

Акция «Приведи друга»

Делать прогнозы весело и одному, но в компании это еще интереснее — азарт в борьбе не просто с какими-то людьми, а с товарищами, зашкалит. Причем соревноваться со знакомыми на 6iz6.ru не только эмоционально, но и выгодно. За каждого друга, перешедшего на сайт по твоей реферальной ссылке, тебе начисляются баллы. Но есть важное условие: новый пользователь должен зарегистрироваться и поучаствовать в текущем игровом раунде. Также ему необходимо подписаться на соцсети: телеграм-канал и сообщество в ВК.

Месси, Альба и Суарес.
Фото Getty Images

Тот, кто приведет больше остальных игроков, получит вознаграждение в 9000 рублей. Второе место принесет 6000, третье — 3000. Если по итогам раунда несколько игроков займут одну из трех лидирующих позиций, тогда приз будет поделен между ними в равных долях.

Как получить выигрыш

В случае победы не стоит переживать за то, что вознаграждение утечет к кому-то другому. С вами свяжутся по номеру, указанному при регистрации, и после уточнения деталей в течение 30 дней направят выигрыш на выбранный банковский реквизит.

Подробности о том, как играть, побеждать и забрать главный приз, вы всегда можете узнать в соцсетях проекта: в телеграм-канале, в сообществе в ВК, на YouTube и Rutube.

Реклама. Рекламодатель: ООО «6 из 6», ИНН 9715476683
ERID: 2VfnxxwwwcC

Читайте также
В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать
WSJ сообщила об обсуждении командой Трампа плана по завершению конфликта на Украине
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Байден связал поражение Харрис на выборах с чрезвычайными обстоятельствами
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Решающий матч противостояния Миранчука и Месси. «Интер» и «Атланта» вновь устроят шоу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости