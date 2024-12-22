«Мне кажется, ближайший поединок не выявит победителя». Прогноз Нагучева на главный матч выходных в АПЛ

22 декабря в 17-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет у себя дома «Ливерпуль», начало матча — в 19.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Тоттенхэм»

В течение недели «Тоттенхэм» выдал два ярких матча: на прошедших выходных команда Анге Постекоглу крупно обыграла «Саутгемптон» в АПЛ (5:0), а в минувший четверг одолела «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги (4:3). За два матча «шпоры» забили девять мячей — больше, чем за пять предыдущих игр.

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Последние результаты «Тоттенхэма» впечатляют в том числе и тем, что команда добилась их, несмотря на отсутствие ключевых игроков. В лазарете «шпор» на данный момент числятся Ришарлисон, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Гульельмо Викарио и Дестини Удоджи.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль», как и «Тоттенхэм», пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Арне Слота обыграла на выезде «Саутгемптон», забив оба мяча в первом тайме (2:1). При этом в последнем туре АПЛ красные, в отличие от «шпор», выиграть не смогли: ничьей завершилась домашняя встреча с «Фулхэмом» (2:2). Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» сохранил первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Помимо лидерства в АПЛ и ЛЧ, красные также могут похвастаться отсутствием травм ключевых игроков. В лазарете клуба находятся только Ибраима Конате и Конор Брэдли.