«Челси» уже на втором месте в АПЛ. «Тоттенхэму» не хватит сил остановить Палмера и Джексона
8 декабря «Тоттенхэм» и «Челси» столкнутся в 15-м туре чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор. В России легально не показывают премьер-лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 8 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш «шпор» дан за 3.15 (30%), котировка на ничью — 3.90 (23%).
В прошлом сезоне «Челси» дважды обыграл «Тоттенхэм». Вероятность непоражения команды Ангелоса Постекоглу в предстоящей встрече оценена в 1.74.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.80;
• победа гостей 2:1 — за 8.60;
• 2:2 — за 9.20.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.92.
Рынок «обе забьют» предложен за 1.34, обратный вариант доступен за 3.02.
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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 декабря 2024 года
Гости проводят классный сезон — особенно по сравнению с провальной прошлой кампанией, когда они с огромным трудом заскочили на шестую строчку благодаря шикарному перформансу на финише чемпионата. Сейчас «Челси» идет на втором месте, уступая «Ливерпулю» семь баллов. Беспроигрышная серия команды в АПЛ составляет шесть матчей, а еще она забивает больше всех в чемпионате — 31 гол за 14 туров, что составляет 2,21 мяча за 90 минут. Причем отличаются разные футболисты — в 14 играх премьер-лиги голами отметились уже 10 человек.
Разумеется, главную ударную силу синих, как и в прошлом сезоне, составляет Коул Палмер. 22-летний англичанин наколотил в АПЛ 9+6: он идет третьим в гонке бомбардиров и вторым в топе по системе «гол+пас» во всем чемпионате. Также отличную форму набрал Николас Джексон, которого очень много критиковали в прошлом сезоне, — на его счету восемь результативных ударов в АПЛ.
Фишкой команды является активная ротация: над всепоглощающей трансферной кампанией клуба смеялись, но в условиях плотного календаря она дает результат — футболисты «Челси» выглядят свежо, что важно в вертикальном стиле Энцо Марески. Тренер по ходу сезона задействовал уже 30 футболистов. «Прямо сейчас я бы назвал «Челси» скрытым претендентом на титул. Под руководством Марески они показывают великолепную игру. Многие забывают, что у «Челси» самый сильный состав в премьер-лиге. В то время как другие клубы играют в Лиге чемпионов каждые три дня, у них есть отличная возможность наверстать упущенное», — считает бывший игрок клуба Эммануэль Пети.
«Тоттенхэм» никак не обретет стабильность в результатах: завис в АПЛ на 10-й строчке с одной победой в шести последних матчах во всех турнирах. Команду уже сравнивают с Робином Гудом: «шпоры» часто отбирают очки у сильных соперников, но ошибаются против более слабых. В этом сезоне дважды обыграли «Ман Сити» (2:1 и 4:0), разгромили «МЮ» (3:0) и «Астон Виллу» (4:1), но, к примеру, уступили «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ипсвичу» (1:2) — 17-й и 18-й командам премьер-лиги соответственно.
При этом игры коллектива Постекоглу — почти всегда яркое зрелище. В девяти из 14 матчей «шпор» в АПЛ зрители увидели минимум три гола, а сама команда делит третье место в чемпионате по количеству забитых мячей — вместе с «Арсеналом» вскрыла соперников 28 раз, что составляет ровно два гола в среднем за 90 минут. Классно раскрылся вингер Бреннан Джонсон — у него 10 результативных ударов во всех соревнованиях.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Челси»
Хозяевам из-за проблем со здоровьем не помогут основной вратарь Гульельмо Викарио, защитники Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен, а также атакующие игроки — Ришарлисон и Вильсон Одобер. Дисквалификацию отбывает хавбек Родриго Бентанкур.
У «Челси» не будет травмированных Риса Джеймса и Уэсли Фофана.
«Тоттенхэм» — «Челси»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне синие дважды обыграли соперника в АПЛ (2:0 и 4:1). Всего у них семь побед в 10 предыдущих встречах с «Тоттенхэмом».
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси»
Гости выглядят фаворитами: имеют серьезное преимущество в личных встречах (семь побед в 10 предыдущих матчах во всех турнирах) и в текущем сезоне выступают сильнее. «Челси» занимает второе место в АПЛ, забивает больше всех в лиге и в трех последних турах оформил три победы с общим счетом 10:2. «Тоттенхэм» же победил лишь раз в шести последних играх во всех турнирах. При этом команда Постекоглу тоже много забивает: в среднем за игру в чемпионате оформляет два взятия ворот.
Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет» и тотал больше 2.5 гола за 1.83.
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