«Челси» уже на втором месте в АПЛ. «Тоттенхэму» не хватит сил остановить Палмера и Джексона

Синие забивают больше всех в Англии.

8 декабря «Тоттенхэм» и «Челси» столкнутся в 15-м туре чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор. В России легально не показывают премьер-лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 8 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш «шпор» дан за 3.15 (30%), котировка на ничью — 3.90 (23%).

В прошлом сезоне «Челси» дважды обыграл «Тоттенхэм». Вероятность непоражения команды Ангелоса Постекоглу в предстоящей встрече оценена в 1.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.80;

• победа гостей 2:1 — за 8.60;

• 2:2 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.34, обратный вариант доступен за 3.02.

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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 декабря 2024 года

Гости проводят классный сезон — особенно по сравнению с провальной прошлой кампанией, когда они с огромным трудом заскочили на шестую строчку благодаря шикарному перформансу на финише чемпионата. Сейчас «Челси» идет на втором месте, уступая «Ливерпулю» семь баллов. Беспроигрышная серия команды в АПЛ составляет шесть матчей, а еще она забивает больше всех в чемпионате — 31 гол за 14 туров, что составляет 2,21 мяча за 90 минут. Причем отличаются разные футболисты — в 14 играх премьер-лиги голами отметились уже 10 человек.