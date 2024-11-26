Овечкин пропустит игру с «Тампой». Мирошниченко заменит его в дуэли с Кучеровым

В прошлой игре Иван забросил дебютную шайбу в сезоне.

28 ноября в регулярном чемпионате НХЛ встретятся команды Восточной конференции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на льду «Амали Арены» и начнется в 3.30 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 28 ноября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Выигрыш «Кэпиталз» дан за 2.80 (34%), ничейный результат идет за 4.20 (22%).

Триумф «Тампы» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.73, этот рынок на «Вашингтон» предложен за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.10;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.40.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, оценена в 1.48, обратный вариант можно взять за 2.45.

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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 28 ноября 2024 года

Хозяева идут седьмыми на «Востоке», но к предстоящему матчу подошли в неплохой форме — лишь одно поражение в основное время в шести предыдущих играх. «Вашингтон» располагается выше — на четвертой строчке, однако единственная встреча команд в этом сезоне закончилась сухой победой «Тампы» (3:0). Правда, в целом по сезону команда Джона Купера пропускает немало — ровно три гола в среднем за три периода. А в трех последних встречах регулярки она получила в свои ворота 13 шайб.