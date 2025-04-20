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Сегодня, 10:45

«Барса», «Интер» и «ПСЖ» мечтают о требле, «Арсенал» — спасти сезон. Кто выиграет Лигу чемпионов?

Ставки на победителя Лиги чемпионов в сезоне-2024/25, коэффициенты букмекерской компании ФОНБЕТ
Илья Потетюев
Корреспондент
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Нуну Мендеш и Букайо Сака в матче «Арсенал» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Рафинья («Барселона»).
Фото Global Look Press
Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Global Look Press
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
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Шансы трех команд примерно равны, а вот миланцев недооценивают.

В полуфинале Лиги чемпионов собрались клубы из четырех разных стран — впервые за семь лет и лишь в четвертый раз в истории. «Реал» сошел с дистанции, а значит, у трофея гарантированно будет новый обладатель. Причем «Барселона» с «Интером» не выигрывали ЛЧ 10 и 15 лет соответственно, а «ПСЖ» с «Арсеналом» и вовсе никогда не брали кубок.

Букмекерская компания FONBET представила котировки на победу в главном евротурнире. Время выяснить, чьи шансы предпочтительнее.

«Барселона»

По мнению экспертов, сине-гранатовые — главные фавориты в борьбе за звание лучшего клуба Европы. Пополнение музея каталонцев шестым кубком ЛЧ оценили коэффициентом 3.00. «Барса» несется за треблом — параллельно претендует на победу в ла лиге и сыграет в финале Кубка Испании. Команду тренирует эксперт в этом вопросе — пять лет назад Ханси Флик брал три трофея с «Баварией».

На общем этапе блауграна финишировала на второй строчке таблицы, в 1/8 финала выбила «Бенфику» (1:0, 3:1), а в четвертьфинале не без труда прошла финалиста прошлого розыгрыша — дортмундскую «Боруссию» (4:0, 1:3). Теперь каталонцы встретятся с «Интером», от которого однажды уже вылетали в полуфинале — в сезоне-2009/10.

Рафинья («Барселона»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ»

Аналитики считают команду Луиса Энрике вторым претендентом на кубок после «Барсы» — на успех красно-синих дали котировку 3.30. Парижане вышли в полуфинал ЛЧ второй сезон подряд и в четвертый раз за шесть лет, но еще никогда не выигрывали турнир. Лучшее достижение — финал в сезоне-2019/20.

«ПСЖ» — единственный из полуфиналистов, кто стартовал в плей-офф со стыков. Там столичный клуб разнес «Брест» (3:0, 7:0), а в 1/8 финала зачехлил триумфатора общего этапа — «Ливерпуль». Соперники обменялись гостевыми победами с минимальным счетом (1:0), но одноклубники Матвея Сафонова затащили серию пенальти на «Энфилде» (4:1).

В четвертьфинале красно-синие остановили еще одну английскую команду — «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Правда, пришлось помучиться: для перехода в дополнительное время бирмингемцам не хватило буквально одного гола. А парижане сохранили шансы на требл: уже завоевали чемпионский титул и сыграют в финале Кубка Франции. Кстати, ровно 10 лет назад Энрике брал три трофея за сезон вместе с «Барселоной».

Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«Арсенал»

Историческая победа «канониров» в ЛЧ доступна за 3.80. Лондонцы прорвались в четвертьфинал главного евротурнира впервые с 2009 года. А в финале были лишь однажды — 19 лет назад уступили «Барсе» на «Стад де Франс» (1:2).

Лига чемпионов — единственная возможность «Арсенала» завершить сезон с трофеем: из Кубка Англии и Кубка лиги вылетели давно, а шансы на победу в АПЛ исключительно математические. Настрой отражается на результатах: в 1/8 финала команда Микеля Артеты убрала ПСВ (7:1, 2:2), а в четвертьфинале цинично расправилась с действующим победителем — мадридским «Реалом» (3:0, 2:1).

Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Global Look Press

В следующей стадии лондонцев ждет двухматчевое противостояние с «ПСЖ», который в этом сезоне уже проигрывал на «Эмирейтс»: на общем этапе «канониры» прихлопнули парижан всухую благодаря голам Кая Хавертца и Букайо Сака.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги сыграет во втором полуфинале Лиги чемпионов за три года. В сезоне-2022/23 дело закончилось финалом, где нерадзурри уступили «Манчестер Сити» (0:1). В последний раз миланцы брали трофей 15 лет назад, а их победа в нынешней кампании идет за 5.50.

«Интер» — третий соискатель требла из числа полуфиналистов ЛЧ. Клуб лидирует в чемпионате Италии, а за место в финале Кубка зарубится в дерби с «Миланом». В плей-офф главного евротурнира жертвами Лаутаро Мартинеса и компании стали «Фейеноорд» (2:0, 2:1) и «Бавария» (2:1, 2:2).

Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

Теперь нерадзурри встретятся с «Барсой», которую выбили в полуфинале триумфального для себя сезона-2009/10, а 2.5 года назад не выпустили из группы и отправили каталонцев в ссылку в Лигу Европы.

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