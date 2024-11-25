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«Спортинг» разгромил «Сити» и выиграл 17 из 18 последних матчей. Теперь от Дьекереша достанется «Арсеналу»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» 26 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Виктор Дьекереш («Спортинг»).
Фото Getty Images
Португальцы идут на втором месте в общем этапе ЛЧ.

«Арсенал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Спортингу». Игра пройдет 26 ноября на стадионе «Жозе Алваладе», стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» 26 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.27, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш «Спортинга» предложен с котировкой 2.95 (31%), ничья идет за 3.45 (27%).

Португальцы набрали 10 очков в четырех играх и расположились на втором месте в турнирной таблице. Вероятность того, что они не уступят в предстоящем поединке, оценена в 1.59.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство «канониров»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 и 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.01.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.64, обратный вариант дан за 2.16.

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«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года

Команды в турнирной таблице разделяют три очка. Хозяева еще никому не проиграли и набрали 10 баллов в четырех турах — не обыграли только ПСВ (1:1). Выше них в турнирной таблице находится лишь «Ливерпуль», который показывает 100-процентный результат. В прошлом матче «Спортинг» сотворил сенсацию — разгромил «Манчестер Сити» (4:1). Правда, тогда командой еще руководил Рубен Аморим — перед международной паузой он возглавил «Манчестер Юнайтед».

Аморим ушел красиво: беспроигрышная серия «Спортинга» составляет 18 матчей во всех турнирах, в которых команда не выиграла лишь раз — как раз против ПСВ (1:1). Лиссабонцы выделяются результативностью: в среднем по сезону отличаются 3,26 раза за 90 минут. Фантастическую статистику показывает нападающий Виктор Дьекереш — швед наколотил 24 гола в 19 матчах во всех турнирах. В ЛЧ он забил пять раз, а также попал в топ-10 фаворитов «Золотого мяча» по версии GOAL.

«Арсенал» находится не в такой обжигающей форме: только в последнем туре АПЛ прервал серию из трех игр без побед — разгромил «Ноттингем» (3:0). А в предыдущих восьми матчах во всех турнирах команда Микеля Артеты лишь трижды оказалась сильнее оппонента, потерпев столько же поражений. В таблице Лиги чемпионов «канониры» только 12-е: набрали семь баллов, а в прошлой встрече минимально уступили «Интеру» (0:1).

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«Думаю, мы очень хорошо начали игру. В течение последних двух дней после завершения паузы на матчи сборных у меня было ощущение, что команда объединилась, что все вовлечены. Сегодня было приятно увидеть влияние замен на игру. Каждый должен чувствовать себя важным. Хороший день. Когда на поле выходит Эдегор, команда начинает играть по-другому. Это не совпадение», — сказал после победы над «Ноттингемом» Артета.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спортинг» — «Арсенал»

У хозяев травмированы два вингера — Педру Гонсалвеш и Нуну Сантуш.

У «Арсенала» проблемы в защитной линии — повреждения у Риккардо Калафьори, Текехиро Томиясу и Кирана Тирни.

«Спортинг» — «Арсенал»: статистика личных встреч

Команды в последний раз встречались в 2023 году в 1/8 финала Лиги Европы: дважды сыграли вничью, но португальцы прошли дальше в серии пенальти. Всего они бились друг с другом шесть раз — «Спортинг» ни разу не выиграл в основное время.

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Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Арсенал»

Хозяева набрали фантастическую форму: не проигрывают на протяжении 18 матчей во всех турнирах, победив в 17 из них. «Арсенал» же выиграл лишь трижды в предыдущих восьми встречах, а в ЛЧ уже допустил осечки с «Аталантой» (0:0) и «Интером» (0:1). К тому же последние три поединка между клубами завершились вничью.

Рекомендуемая ставка: «Спортинг» не проиграет и тотал больше 1.5 гола за 1.94.

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