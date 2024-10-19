19 октября в рамках 12-го тура РПЛ «Спартак» примет дома «Краснодар», начало матча — в 16.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Спартак»

На международную паузу «Спартак» ушел с двухматчевой победной серией. Сначала команда Деяна Станковича обыграла московское «Динамо» в FONBET Кубке России (3:2 в гостях), а затем «Ростов» в РПЛ (3:0 дома). В случае триумфа над «Краснодаром» красно-белые повторят свою рекордную серию в этом сезоне. Кроме того, такой исход может позволить спартаковцам войти в верхнюю пятерку чемпионата. Правда, для этого также необходимо, чтобы один из ближайших конкурентов потерял очки.

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К предстоящей встрече «Спартак» подходит с минимальными потерями: игру из-за травмы пропустит только защитник Никита Чернов.

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» ушел на международный перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Мурада Мусаева — единственная в лиге, которая не потерпела ни одного поражения (восемь побед и три ничьих). Текущая победная серия «быков» в РПЛ насчитывает восемь матчей. В последнем туре краснодарский клуб крупно обыграл у себя дома «Химки» (4:0).

У «Краснодара», как и у «Спартака», всего одна потеря перед предстоящим матчем: восстанавливаться от травмы продолжает нападающий Александр Кокшаров.

«Спартак» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды провели друг с другом четыре матча: два в РПЛ и два — на групповом этапе FONBET Кубка России. В Кубке «Спартак» победил в гостях (2:1), но уступил дома (2:3). В чемпионате все произошло наоборот: спартаковцы проиграли в гостях (0:2), но выиграли дома (1:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Спартак» — «Краснодар» 19 октября

«Две недели паузы, заставившие нас соскучиться по РПЛ, наконец-то закончились! Чемпионат России сразу возвращается с яркой вывеской: «Спартак» примет дома «Краснодар», который идет без поражений. Я думаю, что ближайший тур оставит это без изменений. При этом мне кажется, что «быки» не только избегут поражения, но и победят. Кроме того, я ожидаю немало «горчичников», так как удержать одну или другую команду в центре поля довольно трудно. В общем, мой вариант такой: победа гостей со счетом 1:0 или 2:1, а также «верховой» тотал желтых карточек», — заявил Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET на победу «Краснодара» со счетом 2:1 можно поставить с коэффициентом 11.0, на 1:0 — ровно с такой же котировкой.

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