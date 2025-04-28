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Гладышев тащит «Динамо» весной. Но фаворит дерби все равно «Спартак»

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Кристофер Мартинс («Спартак»).
Фото Global Look Press
Бело-голубые — любимый соперник красно-белых.

29 апреля «Спартак» примет «Динамо» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 апреля 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.00, вероятность этого результата — около 49%. Выигрыш «Динамо» дан за 3.65 (26%), ничья идет за чуть меньшие 3.60 (25%).

Проход «Спартака» в следующий раунд предложен с котировкой 1.57, этот рынок на команду Марцела Лички доступен за 2.40.

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс.ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки. Все идет к досрочной победе «Краснодара»

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство подопечных Деяна Станковича:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.50;

• 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98.

Рынок «обе забьют» доступен с коэффициентом 1.70, обратный вариант идет за 2.15.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 29 апреля 2025 года

В прошлой стадии Кубка красно-белые разгромили «Урал» (3:0), продемонстрировав по-настоящему хорошую игру. Однако весенняя форма команды Деяна Станковича не отличается стабильностью: после разгрома екатеринбуржцев последовало два тяжелых матча в чемпионате России — если «Акрон» удалось обыграть, превратив 0:2 в 3:2 голом в компенсированное время, то в дерби с ЦСКА случилось обидное поражение (1:2) на своем поле. После этого «Спартак» окончательно выпал из гонки за золото РПЛ — упал на четвертое место и за четыре тура до финиша отстает от «Краснодара» на восемь очков.

«Спартак» не прошел подготовительный период так, как ему бы хотелось. Поэтому такие результаты. В российском футболе большое межсезонье — сложный момент. Иностранные тренеры впервые с таким сталкиваются. Им тяжело грамотно подготовить и расписать огромные подготовительные циклы в такой большой промежуток. У «Спартака» в этом сезоне чуть похуже, чем у других команд. Соперники не дремлют. Кто-то, как махачкалинское «Динамо», берет напором. ЦСКА, например, переигрывает. Стабильности по весне, к сожалению, для «Спартака» нет. Но это футбол», — проанализировал форму «Спартака» Александр Кержаков.

Милан Гайич и&nbsp;Миралем Пьянич против Эсекьеля Барко в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:2).После такого пенальти болельщикам «Спартака» не стоит сетовать на судейство. ЦСКА лучше подготовился зимой

«Динамо» тоже выглядит не лучшим образом, а вокруг Марцела Лички даже появились слухи об отставке. В прошлом раунде Кубка России бело-голубые тоже не справились с ЦСКА — армейцы победили в первом матче (2:1) и в ответном спокойно отстояли нулевую ничью, убрав московских соседей из верхней сетки турнира. Правда, после этого динамовцам удались два неплохих поединка в РПЛ — обыграли «Рубин» (3:1) и удержали ничью с «Зенитом» (1:1).

Весной команда Лички редко побеждает — выиграла всего в трех из 10 матчей во всех турнирах, потерпев столько же поражений. «Динамо» столкнулось с травмами ключевых игроков: надолго вылетели Константин Тюкавин и Артур Гомес. В такой обстановке, когда конкуренция в линии атаки ослабла, расцвел Ярослав Гладышев. 21-летний россиянин оформил весной 5+3 и уже стал лучшим бомбардиром «Динамо» в сезоне (11 мячей во всех турнирах).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — «Динамо»

У хозяев нет проблем с составом. Гости из-за травм не могут рассчитывать на Тюкавина, Гомеса и Эль-Мехди Маухуба. Все — игроки группы атаки.

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

В этом розыгрыше Кубка команды пересекались на групповом этапе — «Спартак» дважды победил (3:0 и 3:2), в первом круге чемпионата дерби завершилось вничью (2:2). В последних 10 очных встречах красно-белые шесть раз обыграли соперника.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

В последние годы красно-белые очень успешно проводят дерби с «Динамо»: в предыдущий раз проиграли в октябре 2023 года, с тех пор прошло пять матчей — «Спартак» победил в четырех. Вдобавок в трех очных поединках в этом сезоне команда Станковича оформила два выигрыша и один раз сыграла вничью. При этом встречи команд нередко получались яркими: в семи из предыдущих 10 зашел ТБ 2.5.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.50.

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