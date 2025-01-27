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Сегодня, 09:15

«ПСЖ» совершил подвиг в игре с «Ман Сити», но расслабляться рано. Поражение от «Штутгарта» может оставить парижан без евровесны

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ» 29 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Ашраф Хакими («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Фото Getty Images
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Зато для попадания в стыки должно хватить и ничьей.

29 января «Штутгарт» сыграет с «ПСЖ» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на «МХП-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ» 29 января 2025 года

Аналитики ждут победы парижан: поставить на гостей можно за 2.70, это приблизительно 37% вероятности результата. Выигрыш команды Себастьяна Хенесса оценили в 3.60 (28%), ничью — в 2.45 (35%).

Если верите, что «Штутгарт» наберет очки на родной «МХП-Арене», возьмите опцию 1Х за 1.45.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83. На «обе забьют» дали коэффициент 1.60, обратный рынок доступен за 2.25.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью:

  • 1:1 — за 5.00;
  • 0:0 — за 5.50;
  • 2:2 — за 9.50.

«Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025 года

За тур до завершения общего этапа оба клуба имеют практически идентичные показатели — по три победы, одной ничьей и три поражения. Парижане стоят выше «швабов» лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей: 10-8 (+2) против 12-13 (-1).

Благодаря эпичному камбэку на «Парк де Пренс» в матче против «Манчестер Сити» (4:2) команда Луиса Энрике сохранила призрачный шанс на прямую путевку в 1/8 финала ЛЧ, но не гарантировала даже стыки: в случае поражения от «Штутгарта» красно-синие рискуют остаться без евровесны. При ничьей протиснуться в отборочный раунд плей-офф могут оба коллектива, но равенство баллов с конкурентами заставит считать дополнительные показатели. В первую очередь — разницу голов.

В субботу за «ПСЖ» наконец дебютировал Хвича Кварацхелия. Грузинский вингер отметился результативным действием в первой же игре на «Парк де Пренс» — ассистировал Усману Дембеле. Но столичный клуб не справился с «Реймсом» (1:1) и прервал серию из пяти побед в 2025 году. В матче со «Штутгартом» Энрике придется обойтись без Хвичи: новичка смогут дозаявить в ЛЧ только после окончания общего этапа.

Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Getty Images

Команда Себастьяна Хенесса тоже оступилась в субботу — проиграла «Майнцу» (0:2). Для «швабов» это первое поражение за месяц — успешный отрезок включил в себя победы над «Аугсбургом» (1:0), «Лейпцигом» (2:1), «Фрайбургом» (4:1) и «Слованом» (3:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Штутгарт» — «ПСЖ»

У «швабов» пять потерь — Дан-Аксель Загаду, Эль Билаль Туре, Джастин Диль и Лука Раймунд находятся в лазарете, Антони Руо не сыграет из-за перебора желтых. У парижан по этой же причине выезд на «МХП-Арену» пропустит Нуну Мендеш.

Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Фото Getty Images

«Штутгарт» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Команды сыграют друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «ПСЖ»

С высокой долей вероятности ничья выведет в стыки обе команды — и это почти наверняка скажется на характере встречи. «Швабы» вряд ли рискнут сыграть открыто — скорее сделают ставку на осторожность, чтобы избежать излишних проблем. Парижане тоже не будут форсировать события, ведь их шансы на прямую путевку в 1/8 финала ничтожно малы — для этого должно сойтись слишком много факторов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

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