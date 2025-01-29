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Шара Буллет и Майкл Пэйдж — ярчайшие ударники. Бойцы украсят турнир UFC в Эр-Рияде

Прогноз и ставка на бой UFC Шара Магомедов — Майкл Пэйдж 1 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Шара Магомедов.
Фото Getty Images
Ждем огня в стойке.

1 февраля в Эр-Рияде пройдет турнир UFC Fight Night 250, в соглавном бою которого россиянин Шара Магомедов встретится с англичанином Майклом Пэйджем. Поединок начнется ориентировочно после 21.00 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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Шара Магомедов

30-летний россиянин считается фаворитом: аналитики букмекерских компаний предлагают на его победу коэффициент 1.23, что составляет приблизительно 77% вероятности. Магомедов провел в UFC четыре боя — победил в каждом и забрался на 14-ю строчку рейтинга средневесов.

Шара всегда запоминается яркой ударной техникой — в среднем за минуту в октагоне наносит 6,82 акцентированных удара, а в последнем поединке нокаутировал Армена Петросяна эффектным бэкфистом. Также он досрочно победил бразильца Антонио Троколли: в середине третьего раунда забил оппонента у сетки и заставил рефери остановить поединок.

Магомедов действует разнообразно — чередует удары руками и ногами и временами пробует необычные эффектные приемы. База россиянина — тайский бокс и кикбоксинг. Дважды в UFC он получил бонус за выступление вечера, еще раз — за бой вечера, что отлично отражает яркий стиль Шары Буллета. В 12 из 15 боев в ММА он победил нокаутом. В 2017 году Шарабутдин даже стал чемпионом России по тайскому боксу в весе до 76,2 килограмма.

«Шарабутдин наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. В бою бьет бэкфисты — с одной руки, а потом сразу с другой. Бой будет интересный. Надеюсь, что победит Шара», — поделился ожиданиями от поединка российский боец PFL Вадим Немков.

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Майкл Пэйдж

Англичанин отлично дополнит яркий стиль россиянина, ведь сам обладает крайне рискованной манерой ведения боя. Правда, он считается серьезным андердогом: коэффициент на его успех — 3.60. Это примерно 23% вероятности. К тому же для Майкла этот поединок станет дебютом в среднем весе — до этого 37-летний боец провел два поединка в UFC в полусредней категории.

Пэйджа подписали в организацию недавно: он успел провести лишь два боя, дебютировав в марте 2024-го эффектной победой над Кевином Холландом.

Англичанин в издевательской манере доминировал все 15 минут, правда, успех в схватке с американцем нельзя считать серьезным достижением — Кевин уступил в четырех из пяти последних поединков. А вот более серьезному оппоненту Иэну Гэрри Пэйдж проиграл, хотя и показал конкурентный бой.

Англичанин тоже делает ставку на ударную технику: он дерется очень смело — держит руки опущенными и выбрасывает неожиданные удары разными частями тела. Неслучайно одно из прозвищ спортсмена — Новатор. Ожидаемо, что Майкл фанатеет от Джеки Чана и вдохновлялся кунг-фу. Правда, такой стиль вредит результатам. Пэйдж стал настоящей легендой Bellator, где провел почти 10 лет, но так и не добрался до чемпионского титула.

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Сам боец тоже ожидает от встречи с россиянином яркого поединка. «Скорее всего, это будет бой в стойке, а я считаю себя лучшим ударником в UFC. Шара непредсказуемый и очень быстрый. Некоторые вещи, которые он выбрасывает, — понятно, что он это отрабатывал, типа того двойного бэкфиста, но иногда создается впечатление, что он сам не знает, что будет делать в следующий момент. Шара верит в свою ударную технику, и если он не будет бороться — отлично, мы устроим с ним хороший размен в стойке», — сказал Пэйдж в интервью Red Corner MMA.

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