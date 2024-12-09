Лазарет «Баварии» перед игрой с «Шахтером» переполнен. Но матч с «Хайденхаймом» показал: мюнхенцы могут разрывать даже без Кейна

Команда Венсана Компани бьется за прямую путевку в 1/8 финала.

10 декабря «Шахтер» встретится с «Баварией» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Бавария» 10 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Баварию» безоговорочным фаворитом. Поставить на победу команды Венсана Компани можно с коэффициентом 1.14, вероятность — примерно 81%. Успех оранжево-черных предложили за 16.0 (6%), ничью — за 7.60 (13%).

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Тотал больше трех мячей идет за 1.57, ТМ 3 — за 2.30. Рынок «обе забьют» представлен за 2.16, обратный вариант — за 1.64.

На выигрыш «горняков» с форой (+2) дали котировку 2.13. Ф1 (-2) можно взять за 1.67.

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«Шахтер» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года

В трех стартовых турах общего этапа ЛЧ оранжево-черные не забили ни одного мяча: разошлись нулевой ничьей с «Болоньей» и уступили «Аталанте» (0:3) с «Арсеналом» (0:1). Затем команда Марино Пушича одержала волевую победу над «Янг Бойз» (2:1), а две недели назад позволила ПСВ оформить камбэк в Эйндховене.

«Шахтер» ушел на перерыв с преимуществом в два гола благодаря двум ассистам Ефима Конопли: Даниил Сикан отличился с его паса на 8-й минуте, Александр Зубков — на 37-й. На 69-й минуте «горняки» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Педро Энрике. Гости героически оборонялись, но до конца основного времени не выстояли: Малик Тилльман размочил счет на 87-й минуте, а на 90-й оформил дубль. Окончательная развязка наступила на пятой компенсированной минуте — Рикардо Пепи прошил ворота Дмитрия Ризныка и принес ПСВ три очка.

В чемпионате Украины оранжево-черные идут без поражений с конца августа — серия насчитывает 10 побед и три ничьи. «Шахтер» замыкает топ-3 таблицы, но не выключился из борьбы за титул: отставание от «Александрии» составляет четыре очка, от киевского «Динамо» — семь. При этом у «горняков» есть матч в запасе.

На прошлой неделе «Бавария» вылетела из Кубка Германии: Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную и это помогло «Байеру» победить на «Альянц Арене» (1:0). Мюнхенцы остались в меньшинстве с 17-й минуты, но даже в таком формате не выглядели ощутимо хуже соперника: владели мячом 58% времени, уверенно контролировали территорию и практически не позволяли леверкузенцам добираться до штрафной. Однако одну атаку все же зевнули — и это стоило красным выхода в четвертьфинал.

В субботу команда Венсана Компани оторвалась за кубковую неудачу на «Хайденхайме» (4:2). В нынешнем чемпионате «Бавария» еще не проигрывала — за 13 туров добыла 10 побед и три ничьи. В топ-5 лигах Европы без поражений идут лишь три клуба — помимо мюнхенцев это «ПСЖ» (10/4) и «Ювентус» (6/9).

Общий этап ЛЧ красные начали с разгрома загребского «Динамо» (9:2), затем уступили «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4), но две победы с минимальным счетом (1:0) над «Бенфикой» и «ПСЖ» вернули «Баварию» в борьбу за попадание в восьмерку сильнейших. После игры с «Шахтером» мюнхенцы съездят в гости к «Фейеноорду» и примут на «Альянц Арене» братиславский «Слован».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Шахтер» — «Бавария»

У «горняков» две потери — запасной вратарь Тимур Пузанков, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки с января 2024-го. А также защитник Педро Энрике, который отбывает дисквалификацию за удаление в игре с ПСВ.

У мюнхенцев нет дисциплинарных отстранений, а вот лазарет переполнен: повреждения залечивают Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Матис Тель и Мануэль Нойер.

«Шахтер» — «Бавария»: статистика личных встреч

Ранее команды пересекались друг с другом лишь однажды — в 1/8 финала ЛЧ-2014/15. Первый поединок состоялся на «Арене Львов» и завершился нулевой ничьей, в ответной игре мюнхенцы разгромили «горняков» на «Альянц Арене» (7:0). При этом почти весь матч оранжево-черные провели в меньшинстве — защитник Александр Кучер получил прямую красную карточку на третьей минуте.

Александр Кучер получает красную карточку в матче «Бавария» — «Шахтер». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Бавария»

Мюнхенцы в состоянии уверенно разобраться с «горняками» даже без Харри Кейна: это доказала встреча с «Хайденхаймом», в которой снова блистал Джамал Мусиала. Полузащитник оформил дубль, а всего на его счету девять голов и три ассиста в 19 играх нынешнего сезона. Не стоит забывать и про Майкла Олисе, Лероя Сане и, конечно же, Томаса Мюллера. Оранжево-черные постараются сделать все, чтобы их не постигла участь загребского «Динамо», но парой забитых мячей дело вряд ли ограничится.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 2.09.

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