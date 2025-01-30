Суринамец уступал всем топам дивизиона.

1 февраля Сергей Павлович вернется в октагон UFC и встретится с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Сергей Павлович

32-летний россиянин считается однозначным фаворитом: аналитики букмекерских компаний предлагают на его победу коэффициент 1.25, что составляет около 76% вероятности. Правда, к предстоящему поединку Сергей подошел после двух поражений, которые оборвали его блестящую серию из шести побед.

Павлович — один из самых опасных ударников тяжелого веса. Россиянин все свои шесть успешных поединков в UFC завершил нокаутом в первом раунде. Более того — четыре из этих поединков не продлились даже половину от первого пятиминутного отрезка. Самые статусные жертвы Сергея — Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кертис Блейдс, после победы над которым он установил рекорд промоушена по победам в первом раунде. Все они на данный момент входят в топ-15 рейтинга дивизиона.

В среднем за минуту в октагоне Сергей выбрасывает 5,86 акцентированных удара. Серьезный упор боец делает на силу, но временами действует примитивно и не слишком уверенно защищается, что отлично вскрыл Александр Волков, победивший соотечественника в июне. Гораздо более техничный Волков без больших проблем перебил соперника и довел поединок до уверенной победы единогласным решением судей.

При этом Павлович, в отличие от Александра, бился за титул тяжелого веса — после шести подряд побед вышел на поединок с англичанином Томом Аспиналом за временный чемпионский пояс. Однако в этой схватке россиянин оказался в той же роли, в которую сам вгонял оппонентов. Том нокаутировал Сергея всего за минуту и девять секунд. Для россиянина предстоящая схватка — шанс закрыть серию поражений и начать новый поход за поясом.

Жаирзиньо Розенстрайк

36-летний суринамец находится на девятой строчке рейтинга и считается серьезным андердогом. Поставить на него можно с котировкой 3.45, вероятность этого исхода — примерно 24%.