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Павловичу необходимо закрыть два поражения. Розенстрайк — отличный кандидат для этого

Прогноз и ставка на бой UFC 1 февраля 2025 года Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Суринамец уступал всем топам дивизиона.

1 февраля Сергей Павлович вернется в октагон UFC и встретится с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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Сергей Павлович

32-летний россиянин считается однозначным фаворитом: аналитики букмекерских компаний предлагают на его победу коэффициент 1.25, что составляет около 76% вероятности. Правда, к предстоящему поединку Сергей подошел после двух поражений, которые оборвали его блестящую серию из шести побед.

Павлович — один из самых опасных ударников тяжелого веса. Россиянин все свои шесть успешных поединков в UFC завершил нокаутом в первом раунде. Более того — четыре из этих поединков не продлились даже половину от первого пятиминутного отрезка. Самые статусные жертвы Сергея — Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кертис Блейдс, после победы над которым он установил рекорд промоушена по победам в первом раунде. Все они на данный момент входят в топ-15 рейтинга дивизиона.

В среднем за минуту в октагоне Сергей выбрасывает 5,86 акцентированных удара. Серьезный упор боец делает на силу, но временами действует примитивно и не слишком уверенно защищается, что отлично вскрыл Александр Волков, победивший соотечественника в июне. Гораздо более техничный Волков без больших проблем перебил соперника и довел поединок до уверенной победы единогласным решением судей.

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При этом Павлович, в отличие от Александра, бился за титул тяжелого веса — после шести подряд побед вышел на поединок с англичанином Томом Аспиналом за временный чемпионский пояс. Однако в этой схватке россиянин оказался в той же роли, в которую сам вгонял оппонентов. Том нокаутировал Сергея всего за минуту и девять секунд. Для россиянина предстоящая схватка — шанс закрыть серию поражений и начать новый поход за поясом.

Жаирзиньо Розенстрайк

36-летний суринамец находится на девятой строчке рейтинга и считается серьезным андердогом. Поставить на него можно с котировкой 3.45, вероятность этого исхода — примерно 24%.

В отличие от Павловича, Жаирзиньо подошел к этому поединку после двух побед подряд. Правда, его жертва — 14-й номер дивизиона Шамиль Газиев и потерпевший пять поражений подряд Туиваса. Причем его Розенстрайк оформил лишь раздельным решением судей. При этом в последних 10 поединках в UFC суринамец потерпел пять поражений — в его результатах отсутствует стабильность, поэтому особо близко к чемпионским разборкам он никогда не подбирался.

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Зато Розенстрайк тоже предпочитает драться в стойке и 87% своих побед в ММА одержал нокаутами. Правда, и сам Жаирзиньо уже несколько раз падал после попаданий соперников: в июне 2022-го он уступил техническим нокаутом Александру Волкову, а в мае того же года его наглухо отключил Фрэнсис Нганну. Технически суринамец точно не самый одаренный боец, а всем текущим топам дивизиона он проигрывал — Волкову, Нганну, Сирилу Гану, Кертису Блейдсу и Жаилтону Алмейде.

«Розенстрайк тоже любит подраться. Старается проводить бои в стойке. Если они зарубятся, исход ясен. Нам известны случаи, когда Сергей попадал. Если Розенстрайк будет вести тактический бой в стиле Александра Волкова, у Павловича возникнут проблемы. Но у Жаирзиньо нет таких антропометрических данных и тактической работы», — поделился ожиданиями российский боец MMA Иван Штырков.

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