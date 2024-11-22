«Барселона» забивает больше всех в ла лиге. Левандовски разорвет «Сельту» даже без Ямаля
«Барселона» в 14-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Сельте». Игра пройдет 23 ноября на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, начало запланировано на 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Сельта» — «Барселона» 23 ноября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают сине-гранатовых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67, что приблизительно 57% вероятности. Выигрыш хозяев дан за 4.30 (21%), ничья предложена за близкие 4.20 (22%).
В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Сельту». Вероятность непоражения команды из Виго (1Х) в предстоящем матче оценена в 2.12.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:
• 1:1 и 2:1 — за 7.60;
• 2:0 — за 9.40.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.70.
Рынок «обе забьют» идет за 1.49, альтернативный вариант доступен с котировкой 2.47.
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«Сельта» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 23 ноября 2024 года
Каталонцы лидируют в ла лиге: набрали 33 балла в 13 турах и на шесть очков оторвались от «Реала», у которого есть игра в запасе. Правда, перед «Сельтой» сине-гранатовые неожиданно уступили «Реал Сосьедад» (0:1), хотя до этого выдали серию из семи подряд побед во всех турнирах с общим счетом 29:5. Команда Ханси Флика в принципе в этом сезоне выглядит очень уверенно — победила в 14 из 17 встреч во всех соревнованиях, хотя в прошлой кампании результаты были намного слабее, и летом в клубе даже сменился главный тренер. Флик пришел вместо Хави.
Особенно впечатляет нападение «Барселоны»: за 13 туров ла лиги забила 40 голов — это 3,07 мяча за 90 минут, что является лучшим результатом в чемпионате Испании. Форвард каталонцев Роберт Левандовски уверенно лидирует в гонке бомбардиров ла лиги — наколотил 14 мячей. В топ-4 чемпионата по «гол + пас» находятся Рафинья и Ламин Ямаль с 13 (7+6) и 12 (5+7) баллами результативности. Сине-гранатовые блистают и против топ-оппонентов — в конце октября разгромили «Баварию» (4:1) и «Реал» (4:0).
«Я не ожидал, что все будет так хорошо. Думал, что в каждом матче интрига будет держаться до конца, но результаты оказались лучше, чем ожидалось. Команда, полная молодых игроков, — это очень интересно. Они смелые, они рискуют. Они будут совершать ошибки, но у них впереди вся карьера. Когда ты впервые переживаешь такие вещи, как победа на «Бернабеу», это воспринимается совсем по-другому», — проанализировал экс-защитник «Барсы» Жерар Пике.
«Сельта» идет в турнирной таблице увереннее, чем в прошлом сезоне — тогда финишировала 14-й, но большую часть кампании сражалась за выживание, а первый круг вообще закончила в зоне вылета. Перед «Барселоной» коллектив из Виго вышел на серию из трех матчей без поражений — разнес «Сан Педро» (5:1) в Кубке Испании, обыграл «Хетафе» (1:0) и сыграл вничью с «Бетисом» (2:2) в ла лиге. До сих в команде феерит 37-летний Яго Аспас, у которого 4+3 во всех соревнованиях.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Сельта» — «Барселона»
У хозяев травмированы два полузащитника — Лука де ла Торре и Жаилсон.
У гостей проблемы со здоровьем испытывают Марк-Андре тер Штеген, недавно прооперированный Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Эктор Форт, Марк Берналь, Ансу Фати и Ферран Торрес. Скорее всего, против «Сельты» не сыграет и Ламин Ямаль.
«Сельта» — «Барселона»: статистика личных встреч
Команды встречались друг с другом 132 раза: превосходство у «Барселоны» — 73 победы. Сельта оказалась сильнее лишь 28 раз, еще 31 игра завершилась вничью.
Прогноз и ставка на матч «Сельта» — «Барселона»
Каталонцы могут рассчитывать еще на один результативный матч. В среднем за игру в ла лиге они забивают 3,07 гола, а минимум три мяча заколотили в семи из 13 туров. «Сельта» же немало пропускает: в чемпионате в ее ворота влетели уже 22 мяча — больше в турнире пропустил только «Вальядолид» (25) из зоны вылета.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.47.
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