«Барселона» забивает больше всех в ла лиге. Левандовски разорвет «Сельту» даже без Ямаля

«Кельты» — вторые по пропущенным в Испании.

«Барселона» в 14-м туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Сельте». Игра пройдет 23 ноября на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, начало запланировано на 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Сельта» — «Барселона» 23 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают сине-гранатовых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67, что приблизительно 57% вероятности. Выигрыш хозяев дан за 4.30 (21%), ничья предложена за близкие 4.20 (22%).

В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Сельту». Вероятность непоражения команды из Виго (1Х) в предстоящем матче оценена в 2.12.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают превосходство гостей:

• 1:1 и 2:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 1.49, альтернативный вариант доступен с котировкой 2.47.

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