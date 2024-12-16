Салах и Слот летят к трофеям. «Саутгемптон» не удержит «Ливерпуль» перед полуфиналом Кубка лиги

У мерсисайдцев одно поражение в сезоне.

18 декабря «Саутгемптон» и «Ливерпуль» схлестнутся в четвертьфинале Кубка лиги. Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00 по московскому времени, рассудит команды бригада во главе с Саймоном Хупером. В России легально не показывают английские турниры.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 18 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с котировкой 1.35, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «святых» предложен за 6.80 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.40 (16%).

Проход «Ливерпуля» в полуфинал доступен за 1.22, этот рынок на «Саутгемптон» дан за 4.30.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство мерсисайдцев:

• 2:0 и 2:1 — за 7.80;

• 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 3.5 — за 1.83.

Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, оценена в 1.61, опция «обе забьют — нет» дана за 2.23.

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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка Лиги 18 декабря 2024 года

«Ливерпуль» проводит отличный сезон: несмотря на уход с тренерского поста Юргена Клоппа, лидирует в АПЛ и в общем этапе Лиги чемпионов. Под руководством Арне Слота команда выглядит не менее эффектно и проиграла лишь в одном матче сезона во всех турнирах — «Ноттингему» в четвертом туре АПЛ (0:1). С тех пор мерсисайдцы никому не уступали на протяжении 19 игр. В Кубке Лиги они стартовали в 1/16 финала и на пути к четвертьфиналу прошли «Вест Хэм» (5:1) и «Брайтон» (3:2). С «Саутгемптоном» красные встречались в 12-м туре чемпионата и тоже оказались сильнее (3:2).