Салах и Слот летят к трофеям. «Саутгемптон» не удержит «Ливерпуль» перед полуфиналом Кубка лиги
18 декабря «Саутгемптон» и «Ливерпуль» схлестнутся в четвертьфинале Кубка лиги. Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» и начнется в 23.00 по московскому времени, рассудит команды бригада во главе с Саймоном Хупером. В России легально не показывают английские турниры.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 18 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с котировкой 1.35, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «святых» предложен за 6.80 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.40 (16%).
Проход «Ливерпуля» в полуфинал доступен за 1.22, этот рынок на «Саутгемптон» дан за 4.30.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство мерсисайдцев:
• 2:0 и 2:1 — за 7.80;
• 3:1 — за 9.00.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 3.5 — за 1.83.
Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, оценена в 1.61, опция «обе забьют — нет» дана за 2.23.
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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка Лиги 18 декабря 2024 года
«Ливерпуль» проводит отличный сезон: несмотря на уход с тренерского поста Юргена Клоппа, лидирует в АПЛ и в общем этапе Лиги чемпионов. Под руководством Арне Слота команда выглядит не менее эффектно и проиграла лишь в одном матче сезона во всех турнирах — «Ноттингему» в четвертом туре АПЛ (0:1). С тех пор мерсисайдцы никому не уступали на протяжении 19 игр. В Кубке Лиги они стартовали в 1/16 финала и на пути к четвертьфиналу прошли «Вест Хэм» (5:1) и «Брайтон» (3:2). С «Саутгемптоном» красные встречались в 12-м туре чемпионата и тоже оказались сильнее (3:2).
Банда Слота впечатляет яркой игрой в атаке: в среднем по сезону отличается 2,26 раза за 90 минут. Из 11 последних матчей во всех турнирах «Ливерпуль» лишь раз забил меньше двух голов, а за всю кампанию не смог отличиться в одной игре — той самой проигранной «Ноттингему» (0:1). Феноменальную форму набрал 32-летний Мохамед Салах — у него 16+13 в 23 матчах во всех турнирах. Больше 10 результативных действий сделали Коди Гакпо (9+2) и Луис Диас (9+3). Также при новом тренере преобразились полузащитники — особенно много пользы приносят Кертис Джонс, Райан Гравенберх и Алексис Макалистер.
«У нас все хорошо. Футболисты могут дать команде даже больше, чем мы показывали до сих пор. Но думаю, что такое чувство есть у каждого тренера. Чем дольше работаешь с командой, тем лучше начинаешь играть и тем больше футболисты привыкают играть вместе. Это касается не только нас, а, вероятно, еще и пары других команд, от которых тоже можно ожидать большего», — оценил команду Арне Слот.
«Саутгемптон» далек от такого процветания — идет последним в АПЛ, набрав жалкие пять очков в 16 турах. При этом в Кубке Лиги команда прошла уже три стадии: сначала справилась с «Кардифф Сити» (5:3), далее в серии пенальти переиграла «Эвертон» и с минимальным превосходством добила «Сток Сити» (3:2), забив победный мяч на 88-й минуте. Правда, перед «Ливерпулем» «святые» не побеждали на протяжении шести встреч во всех турнирах, уступив в пяти из них. А в последней игре их уничтожил «Тоттенхэм» (5:0).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
У хозяев выбыли вратари Аарон Рамсдейл и Гэвин Базуну, также травмирован центральный защитник Ян Беднарек.
У «Ливерпуля» нездоровы Ибраима Конате и Конор Брэдли.
«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
В этом сезоне мерсисайдцы уже обыгрывали «святых» (3:2) в чемпионате. «Саутгемптон» не может выиграть у «Ливерпуля» на протяжении семи матчей во всех турнирах, в которых уступил шесть раз.
Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
Красные в этом сезоне отгрузили «Саутгемптону» три мяча на его поле — они делают это уже на протяжении четырех матчей во всех соревнованиях. «Ливерпуль» в принципе проводит результативный сезон, отличаясь в среднем 2,26 раза за игру, а в каждой из двух игр Кубка лиги он заколотил минимум три гола. «Саутгемптон» же испытывает проблемы в обороне — травмированы два лучших вратаря команды, а в последней игре чемпионата команда пропустила пять раз. В последних пяти поединках во всех турнирах «святые» получали в свои ворота в среднем ровно по три мяча.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.00.
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