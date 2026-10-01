Россия впервые за полтора года не пропустила в трех играх подряд. Визит Намибии — отличный шанс продлить серию

Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Намибия 3 октября 2026 года

«Храбрые воины» не забили в шести последних матчах из 10.

3 октября на «Екатеринбург Арене» состоится товарищеская встреча между сборными России и Намибии. Начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и Первый канал.

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03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Намибия 3 октября 2026 года

Аналитики назвали хозяев безоговорочными фаворитами. На победу команды Валерия Карпина дали котировку 1.11, это примерно 83% вероятности. Ничья идет за 7.10 (14%), выигрыш Намибии — за 34.00 (3%).

Верите, что «Храбрые воины» не уступят? Опция Х2 ждет вас за 6.00.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.57, ТМ 3 — за 2.25. Коэффициент на «обе забьют» — 2.55, на обратный рынок — 1.48.

Россия не пропустила в трех матчах подряд. Продолжение серии оценили в 1.48.

Россия — Намибия: прогноз и анализ товарищеского матча 3 октября 2026 года

Команда Валерия Карпина добилась успеха в трех встречах подряд впервые с осени 2025 года — обыграла Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), Иран (2:0). Три сухаря — лучшая серия россиян за полтора года: с ноября 2023-го по март 2025-го сборная не пропустила в восьми матчах кряду.

Баланс результатов за 2026-й теперь выглядит еще приятнее — четыре победы из шести возможных. Парни Карпина начали год с триумфа против Никарагуа (3:1), но затем оступились дважды — нулевая ничья с Мали и поражение от Египта (0:1).

Александр Головин (сборная России). Фото Global Look Press

Следующим соперником сборной России станет Намибия со 121-го места в рейтинге ФИФА. С июня 2022-го «Храбрых воинов» возглавляет экс-футболист «Гамбурга» Коллин Бенджамин: в 48 матчах под его руководством команда выиграла 12 раз и потерпела 19 поражений.

За последний год Намибия уступила в семи встречах из 10 с общим счетом 2:16. И победила только трижды: в одной игре в серии пенальти после нулевой ничьей, в двух — в основное время.

Травмы и дисквалификации перед матчем Россия — Намибия

Защитники «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сильянов пропустят ближайшие игры национальной команды из-за повреждений. О потерях в составе гостей не сообщалось.

Россия — Намибия: статистика личных встреч

Сборные сыграют друг с другом впервые — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч Россия — Намибия

Команда Карпина набрала отличный ход: в трех последних играх оформила 2+ гола и впервые за полтора года не пропустила трижды подряд. Визит Намибии дарит хороший шанс улучшить эту статистику: «Храбрые воины» уступили в семи предыдущих встречах из 10, причем в шести матчах не отличились ни разу, а в трех получили в свои ворота 3+ мяча.

Рекомендуемая ставка: хотя бы одна не забьет и ТБ 2.5 за 2.50.