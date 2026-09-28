Россия сыграет с Ираном в третий раз за три с половиной года. Предыдущие встречи получились для команды Карпина непростыми

Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Иран 29 сентября 2026 года

За все время «Львы Персии» уступили россиянам лишь однажды.

29 сентября на «Ак Барс Арене» в Казани состоится товарищеская встреча между сборными России и Ирана. Начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и Первый канал.

Товарищеские матчи. Сборные. .

29 сентября, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Иран 29 сентября 2026 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали хозяев фаворитами. На победу команды Валерия Карпина дали котировку 1.85, это примерно 50% вероятности. Ничья идет за 3.65 (27%), выигрыш Ирана — за 4.30 (23%).

«Львы Персии» уступили россиянам только в одном из четырех предыдущих матчей. Непоражение гостей оценили в 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85. Коэффициент на «обе забьют» — 1.83, на обратный рынок — 1.91.

Россия отличилась как минимум дважды в девяти последних играх из 15. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложили за 1.95.

Россия — Иран: прогноз и анализ товарищеского матча 29 сентября 2026 года

В июне команда Валерия Карпина разгромила Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго с одинаковым счетом (3:0) и улучшила баланс результатов за 2026 год — три победы, ничья и поражение. В марте россияне обыграли Никарагуа (3:1) и разошлись без голов с Мали (0:0), а в мае не справились с Египтом (0:1).

Иран уже провел один товарищеский матч в сентябре — уступил Узбекистану (1:3). Впервые за полтора года за сборную сыграл Сердар Азмун: нападающий пропустил ЧМ-2026 из-за публикаций в соцсети и совместной фотографии с премьер-министром ОАЭ — они вызвали возмущение иранских властей на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Сердар Азмун (сборная Ирана). Фото Global Look Press

Без третьего бомбардира в истории «Львы Персии» разошлись вничью с Новой Зеландией (2:2), Бельгией (0:0), Египтом (1:1) и остались без плей-офф: стали девятыми в рейтинге третьих мест и не попали в топ-8 из-за разницы голов. На осенние товарищеские игры Азмуна вызвали: против Узбекистана форвард вышел на поле в перерыве и не отметился результативными действиями.

«С 2014 года по сегодняшний день я пережил многое в футболке национальной сборной. Я никогда не чувствовал себя отлученным от команды, даже когда не был с ней. Мое сердце болело за команду и жаждало услышать национальный гимн перед началом игры.

Когда я узнал, что меня снова пригласили, я испытал радость, как в первый раз. Я не злюсь ни на кого. Нет ничего, что я должен доказать. Я просто рад, что у меня снова есть возможность бороться за страну, которую я люблю всем сердцем. Я скучал. Я вернулся!», — написал Азмун в соцсети.

Травмы и дисквалификации перед матчем Россия — Иран

Защитники «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сильянов пропустят ближайшие матчи национальной команды из-за повреждений. О потерях в составе хозяев не сообщалось.

Россия — Иран: статистика личных встреч

История противостояния сборных насчитывает четыре товарищеских матча. Первый состоялся в феврале 2011 года в ОАЭ — «Львы Персии» победили благодаря единственному мячу Мохаммада Халатбари на 90-й минуте.

Затем соперники дважды разошлись вничью с одинаковым результатом (1:1). В октябре 2017-го в Казани отличились Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, а в марте 2023-го в Тегеране голами с пенальти обменялись Антон Миранчук и Мехди Тареми.

В октябре 2025-го Россия обыграла Иран в Волгограде (2:1). Дмитрий Воробьев открыл счет на 22-й минуте, Амирхоссейн Хоссейнзаде сравнял на 48-й, Алексей Батраков установил окончательный итог на 70-й.

Прогноз и ставка на матч Россия — Иран

В девяти из 15 последних игр с участием россиян было забито 3+ мяча. Встреча с иранцами тоже обещает результативный сюжет: почти год назад команда Карпина и «Львы Персии» оформили три гола на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

Смотри трансляции десятков видов спорта на сайте и в приложении FONBET! Регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей