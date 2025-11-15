Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года

В среду команда Валерия Карпина не справилась со сборной Перу.

15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи состоится товарищеская встреча между сборными России и Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 17.00 мск, на «Матч Премьер» — в 17.55 мск.

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Чили 15 ноября 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали команду Валерия Карпина фаворитом и дали на ее победу котировку 1.55, это примерно 58% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (26%), выигрыш Чили — в 6.30 (16%).

«Ла Роха» не уступила в двух матчах подряд. Считаете, что серия продлится? Опция Х2 идет за 2.45.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80. Коэффициент на «обе забьют» — 2.12, на обратный рынок — 1.68.

Россия отличилась как минимум дважды в 13 последних играх из 16. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложили за 1.75.

Россия — Чили: прогноз и анализ товарищеского матча 15 ноября 2025 года

В среду команда Валерия Карпина не справилась со сборной Перу: Александр Головин открыл счет на 18-й минуте, Алекс Валера подловил Матвея Сафонова на ошибке и сравнял на 82-й.

До приезда в Санкт-Петербург бело-красные уступили в четырех встречах из шести и в пяти случаях ушли с поля без гола. А также провалили квалификацию ЧМ-2026: предпоследнее место с отставанием в 16 очков от прямого выхода и восемь — от зоны стыков.

Для россиян осечка на «Газпром Арене» стала уже третьей в 2025-м — ранее разошлись вничью с Иорданией (0:0) и Нигерией (1:1). Но продлили серию без поражений до 17 матчей — 13 завершились победами.

Чаще всего команда Карпина выигрывала результативно: общий счет — 57:3. Меньше двух мячей получил только Камерун (0:1), а особенно сильно досталось Кубе (8:0), Сербии (4:0), Брунею (11:0), Сирии (4:0), Гренаде (5:0), Замбии (5:0), Катару (4:1) и дважды Белоруссии (4:0, 4:1).

Иван Сергеев (сборная России).

Сборная Чили — еще одни неудачники южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Финишировали на дне таблицы с 11 поражениями, пятью ничьими и лишь двумя победами. От зоны стыков отстали на девять очков, от прямого выхода — на 17.

«Ла Роха» забила всего девять мячей за 18 туров отборочного этапа — меньше только у перуанцев (6). И пропустила 27 голов — хуже по этому показателю лишь Венесуэла (28) и Боливия (35).

Чилийцы начали 2025-й с разгрома Панамы (6:1) в товарняке, но затем не победили в шести матчах подряд: собрали поражения от Парагвая (0:1), Аргентины (0:1), Боливии (0:2) и Бразилии (0:3), а также сгоняли нулевые ничьи с Эквадором и Уругваем. Серия прервалась только в октябре: обыграли Перу (2:1) в контрольной встрече.

Травмы и дисквалификации перед матчем Россия — Чили

Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропускают ноябрьские игры национальной команды из-за повреждений, Матвея Сафонова отпустили в «ПСЖ» после матча против Перу. В составе «Ла Рохи» одна потеря: Алексис Санчес проходит восстановление в расположении «Севильи».

Алексис Санчес.

Россия — Чили: статистика личных встреч

История противостояния сборных насчитывает лишь один товарищеский матч, который состоялся в июне 2017 года на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился вничью (1:1). Маурисио Исла открыл счет на 56-й минуте, Виктор Васин сравнял на 67-й.

Прогноз и ставка на матч Россия — Чили

В этом году команда Карпина реагировала на осечки результативными выступлениями: после ничьей с Нигерией (1:1) разгромили Беларусь (4:1), а после Иордании (0:0) досталось Катару (4:1). Чилийцы — подходящие соперники для продолжения тренда: провалили южноамериканскую квалификацию ЧМ-2026 и вошли в тройку худших по пропущенным голам.

Рекомендуемая ставка: Россия забьет больше двух мячей за 2.40.

