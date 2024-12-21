Винисиус и Мбаппе показывают топ-результативность. Однако «Севилья» тоже найдет чем ответить
«Реал» в последней игре чемпионата Испании в 2024 году примет «Севилью». Игра пройдет 22 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало запланировано на 18.15 по московскому времени. Главный арбитр — Исидро Диас де Мера Эскудерос. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Севилья» 22 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, вероятность этого исхода около 74%. Выигрыш гостей дан за 8.50 (10%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.70 (16%).
«Реал» обыграл соперника в восьми из предыдущих 10 очных матчей. Вероятность того, что «Севилья» хотя бы не уступит в предстоящем поединке, оценена в 3.40.
Наиболее ожидаемые экспертами исходы встречи отражают превосходство команды Карло Анчелотти:
• 2:0 — за 7.50;
• 3:0 — за 8.50;
• 1:0 и 2:1 — за 9.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.55.
Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.92. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.88.
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«Реал» — «Севилья»: прогноз и анализ матча ла лиги 22 декабря 2024 года
Хозяева находятся в неплохой форме и вплотную подошли к лидирующей «Барселоне» — уступают одно очко, имея игру в запасе. Правда, выше «бланкос» располагается еще и «Атлетико» — набрал на один пункт больше при одинаковом количестве игр. «Реал» допустил две потери в трех предыдущих турах, без которых уже бы единолично возглавлял турнирную таблицу — уступил «Атлетико» (1:2) и сенсационно сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Однако положение команды все равно улучшается, в том числе и в Лиге чемпионов, где команда укрепляет шансы на попадание в плей-офф. Об увольнении Анчелотти уже не говорят.
К тому же после травмы вернулся Винисиус, который до игры с «Севильей» получил премию лучшему игроку мира ФИФА. Бразилец — с запасом самый результативный футболист команды: оформил 14+9 в 20 встречах во всех турнирах. После повреждения он провел два полноценных матча, сразу исполнил 1+1 против «Аталанты» в ЛЧ и забил с пенальти в финале Межконтинентального кубка «Пачуке». Там же отличился и Килиан Мбаппе — второй бомбардир «Реала» с 13 голами во всех турнирах. При этом за его здоровье тоже было тревожно — игру с «Райо» он пропустил из-за проблем с подколенным сухожилием.
«Я его большой поклонник. Я отправлял ему множество сообщений, потому что всегда мечтал играть вместе с ним. Он действительно великий игрок. Мы уже давно восхищались друг другом. У нас отличная команда, где все очень любят друг друга, ни у кого нет тщеславия. Мы здесь, чтобы вывести «Реал» на вершину, где он всегда должен быть», — описал Винисиус совместную игру с Мбаппе.
«Севилья» в последние годы испытывает проблемы — в двух прошлых сезонах финишировала за пределами топ-10 ла лиги и в этом тоже далека от борьбы за еврокубки. Андалузцы расположились 11-ми, однако в пяти прошлых встречах во всех турнирах потерпели лишь одно поражение — в дикой перестрелке в конце зевнули камбэк набравшего ход «Атлетико» с 1:3 на 4:3. В той игре подопечные Гарсии Пимьенты впервые в этом розыгрыше ла лиги забили три мяча за 90 минут.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Севилья»
Хозяевам из-за травм традиционно будет тяжело собрать защитную линию — недоступны Эдер Милитао, Давид Алаба, Дани Карвахаль и Ферлан Менди.
У гостей тоже травмирован цетральный защитник — Танги Ньянзу, а также вингер, экс-игрок ЦСКА Чидера Эджуке.
«Реал» — «Севилья»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне «Реал» обыграл «Севилью» дома (1:0), но на «Рамон Санчес Писхуан» команды не выявили сильнейшего (1:1). При этом мадридцы в последних 10 очных матчах победили восемь раз. А последний успех команды из Андалусии случился еще в сентябре 2018 года (3:0).
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Севилья»
Хозяева немало забивают: в среднем за игру чемпионата отличаются 2,18 раза, а в четырех последних матчах во всех турнирах забивали ровно по три гола. При этом «Реал» не всегда действует надежно, а сейчас еще и испытывает кадровые проблемы в обороне: от «Райо» в последнем туре ла лиги получили три мяча, от «Аталанты» в предыдущей игре ЛЧ — два.
«Севилья» забивает немного, но в последнее время стабильно — отличилась на протяжении пяти поединков во всех соревнованиях, дважды огорчив оппонентов тремя мячами. К тому же вариант «обе забьют» зашел в семи из последних 10 очных матчей команд.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.
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