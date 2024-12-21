Винисиус и Мбаппе показывают топ-результативность. Однако «Севилья» тоже найдет чем ответить

«Реал» отличился по три раза в четырех последних играх.

«Реал» в последней игре чемпионата Испании в 2024 году примет «Севилью». Игра пройдет 22 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало запланировано на 18.15 по московскому времени. Главный арбитр — Исидро Диас де Мера Эскудерос. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Севилья» 22 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, вероятность этого исхода около 74%. Выигрыш гостей дан за 8.50 (10%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.70 (16%).

«Реал» обыграл соперника в восьми из предыдущих 10 очных матчей. Вероятность того, что «Севилья» хотя бы не уступит в предстоящем поединке, оценена в 3.40.

Наиболее ожидаемые экспертами исходы встречи отражают превосходство команды Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 8.50;

• 1:0 и 2:1 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.55.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.92. Вариант «обе забьют — нет» дан за 1.88.

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