Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 09:15

«Реал» забыл, как проигрывать, и показывает шикарную результативность. «Мальорку» ждут проблемы

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка» 9 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем («Реал»).
Фото Getty Images
Анчелотти вырулил из кризиса.

9 января «Реал» и «Мальорка» сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в городе Джидда в Саудовской Аравии, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
09 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Мальорка

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка» 9 января 2025 года

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у мадридцев не должно возникнуть проблем: их победа в основное время предложена с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — около 70%. Успех «островитян» дан за 7.00 (12%) — это наименее возможный результат матча. Ничья идет за 4.90 (18%).

Поставить на проход «Реала» в финал можно с коэффициентом 1.19, этот рынок на «Мальорку» доступен за 4.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство команды Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.84, противоположный вариант дан за 1.96.

Дани Ольмо (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» готовится к Суперкубку на фоне скандала с регистрацией Ольмо и Виктора. «Атлетик» готов этим воспользоваться

«Реал» — «Мальорка»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 9 января 2025 года

«Реал» обрел стабильность и набрал хороший ход: не проигрывает на протяжении семи матчей во всех турнирах, в шести из которых победил. Сдержать «бланкос» удалось только «Райо Вальекано» — вырвали огненную ничью (3:3) в 17-м туре ла лиги. Мадридцы на этом отрезке отличились высокой результативностью: лишь раз забили меньше трех голов — отправили два мяча «Валенсии» (2:1) — и в среднем заколачивали 3,29 мяча за 90 минут. В последнем поединке подопечные Карло Анчелотти разбавленным молодежью составом разнесли «Депортива Минера» (5:0) в Кубке Испании.

«Я попросил молодых игроков продемонстрировать свои качества. Они молоды, и для них играть с нами — это хороший опыт. Мы все время наблюдаем за ними. Атмосфера была очень приятной для футболистов. После матча они остались, чтобы подписать футболки болельщиков, с этой точки зрения это был хороший матч. Очевидно, наш класс выше, и мы смогли сохранить мотивацию и приверженность делу», — прокомментировал разгром Карло Анчелотти.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Две недели назад «Ливерпуль» приезжал в Лондон и забил «Тоттенхэму» шесть. То поражение запустило грустную для «шпор» серию

Стабильность в результатах связана и с уменьшением числа травмированных — сейчас недоступны лишь несколько человек, хотя осенью ситуация выглядела тревожно. В общую группу вернулся даже пропавший защитник Давид Алаба: 32-летний австриец не играл больше года — с декабря 2023-го. Он порвал крестообразные связки, а восстановление серьезно затянулось — ходили слухи даже о возможном завершении карьеры из-за травмы.

«Мальорка» не выглядит явным аутсайдером — команда неплохо прогрессирует. В прошлом сезоне она играла в финале Кубка Испании, где уступила «Атлетику» в серии пенальти, но попала в текущий розыгрыш Суперкубка. В чемпионате «островитяне» выступили не так оптимистично — закончили пятнадцатыми. Однако в этом сезоне они борются за еврокубки: набрали 30 очков в 19 турах и разместились на шестой строчке ла лиги.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Мальорка»

У «Реала» травмированы Эдер Милитао и Дани Карвахаль. О потерях в составе «Мальорки» ничего не известно.

«Реал» — «Мальорка»: статистика личных встреч

Команды встречались в первом туре текущего сезона ла лиги и не выявили победителя (1:1). Правда, в 10 последних очных играх «бланкос» праздновали успех семь раз.

Винисиус Жуниор (справа) получил красную карточку в&nbsp;матче с&nbsp;Валенсией. Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Мальорка»

Мадридцы набрали отличную форму и показывают высокую результативность: в семи последних матчах во всех турнирах отличались в среднем 3,29 раза за 90 минут и лишь раз за это время забили меньше трех голов за игру. Лидеры «Реала» показывают отличный футбол: например, Джуд Беллингем отметился забитым мячом в семи из восьми последних туров чемпионата Испании. «Мальорка» же редко играет на ноль — не пропустила только в двух из 10 прошлых встреч во всех турнирах. А прямо перед «Мадридом» «островитяне» получили три мяча от «Понтеведры» (0:3) из четвертого дивизиона в Кубке Испании.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.33.

Читайте также
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Резиденция Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров
«Милан» под руководством Сержиу Консейсау победил «Интер» в матче за Суперкубок Италии
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Две недели назад «Ливерпуль» приезжал в Лондон и забил «Тоттенхэму» шесть. То поражение запустило грустную для «шпор» серию