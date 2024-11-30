Мбаппе не тянет роль лидера в «Реале». «Хетафе» будет тяжело забить без Винисиуса и Родриго

Мадридцы страдают из-за травм.

1 декабря «Реал» встретится с другой командой из Мадрида — «Хетафе». Игра 15-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18.15 по московскому времени. Главный арбитр — Алехандро Эрнандес. Прямую трансляцию с 18.10 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Хетафе» 1 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, вероятность этого исхода — примерно 73%. Выигрыш гостей идет за 9.60 (8%), даже ничья предложена за гораздо меньшие 4.70 (19%).

«Хетафе» располагается недалеко от зоны вылета: рынок на непоражение команды Хосе Бордаласа в предстоящей встрече оценен в 3.16.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили исключительно победы «Реала»:

• 2:0 — за 4.70;

• 1:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 2.47, обратный вариант предложен за 1.49.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline

«Реал» — «Хетафе»: прогноз и анализ матча ла лиги 1 декабря 2024 года

Хозяева после очень успешного прошлого сезона пока выступают нестабильно — перед предстоящим матчем уступили «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов, а всего потерпели три поражения в пяти предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в чемпионате «Реал» все равно имеет неплохие позиции: находится на второй строчке с четырехочковым отставанием от «Барселоны» и имеет игру в запасе. К тому же проблемы у команды Карло Анчелотти в основном только в ЛЧ — в ла лиге она потерпела лишь одно поражение в 14 турах, а в двух прошлых играх победила с общим счетом 7:0.

В последних играх мадридцы подтянули результативность: всего в 14 матчах ла лиги они оформили 28 голов, то есть ровно два в среднем за игру. Правда, с «Хетафе» атакующая линия команды будет ослабленной: травмированы Винисиус и Родриго, а Килиан Мбаппе никак не наберет форму. В последних 27 выходах на поле за клуб и сборную у него шесть забитых мячей с игры, а в поединке Лиги чемпионов против «Ливерпуля» француз еще и не реализовал пенальти. Пока многим болельщикам «Мадрида» его подписание кажется ошибкой — он не справляется с ролью лидера.

«Проблемы Мбаппе — это проблема, которая есть у всего «Реала». Мы пытаемся стать лучшей версией себя. У команды нет стабильности. Мы должны сделать все возможное, чтобы улучшиться, это не индивидуальная проблема. Мбаппе может играть лучше, но мы все можем это сделать. Мы должны продолжать поддерживать его и думать, что это коллективная проблема, а не индивидуальная. Динамика команды в ла лиге значительно улучшилась за последние две игры, мы должны учитывать, что нам не хватает многих игроков», — прокомментировал ситуацию Анчелотти.

«Хетафе» — удобный соперник для ослабленного травмами «Мадрида». Команда идет лишь на 15-й строчке чемпионата Испании и только в прошлом туре прервала серию из пяти матчей без побед. Также коллектив из пригорода Мадрида крайне мало забивает — в 14 турах выжал 10 взятий ворот, что является худшим показателем в ла лиге наравне с «Вальядолидом». При этом темно-синие еще и мало пропустили — лишь 11 мячей. Даже «Барселона» оформила им лишь один гол.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Хетафе»