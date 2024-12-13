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Конкуренция Сафонова и Доннаруммы, похоже, закончилась. Джиджи сыграл в трех матчах подряд и обогнал Матвея по «сухарям»

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 15 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Брэдли Барколя («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Матвей Сафонов («ПСЖ»).
Фото Getty Images
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Россиянин не выходил на поле после ошибки в Мюнхене.

15 декабря «ПСЖ» и «Лион» закроют программу 15-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Судья Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лион

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 15 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: взять победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.41, что составляет примерно 65% вероятности. Успех команды Пьера Сажа оценили в 5.80 (17%). Ничью — в 5.40 (18%).

«Лион» не проиграл в девяти матчах подряд. Считаете, что серия «Олимпика» продолжится? Опция Х2 доступна за 2.80.

Тотал больше трех мячей идет за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.70. Рынок «обе забьют» предложили за 1.46, обратный вариант дали с котировкой 2.57.

Три наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на победу парижан:

  • 2:1 — за 8.00;

  • 3:1 — за 9.20;

  • 2:0 — за 9.60.

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«ПСЖ» — «Лион»: прогноз и анализ матча лиги 1 15 декабря 2024 года

Во вторник команда Луиса Энрике прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в ЛЧ — разгромила «Зальцбург» на «Ред Булл Арене» (3:0) и вернулась в борьбу за плей-офф. От 24-го места, которое дает право на участие в стыках, парижане отстают на один балл. В оставшихся турах красно-синие примут «Манчестер Сити» и навестят «Штутгарт». Суперкомпьютер оценил шансы «ПСЖ» на евровесну как 50%.

Брэдли Барколя («ПСЖ»).
Фото Getty Images

В лиге 1 тоже не без проблем — сыграли вничью дважды подряд и позволили «Монако» с «Марселем» сократить разрыв до пяти очков. Причина пробуксовки — в ужасной реализации моментов. В матче против осевшего в зоне вылета «Нанта» красно-синие нанесли 10 ударов в створ и забили всего однажды (1:1). Против «Осера» — 11, ни один из которых не стал голевым (0:0). Это антирекорд чемпионата Франции как минимум с сезона-2006/07 — с момента сбора статистики.

При этом календарь не дает возможности расслабиться: через три дня после домашней встречи с «Лионом» парижанам предстоит выезд к «Монако». А в субботу — игра с «Лансом» в Кубке Франции. Возможно, в одном из этих матчей шанс получит Матвей Сафонов: после того самого поединка с «Баварией» россиянин больше не выходил в основе. Джанлуиджи Доннарумма сыграл трижды подряд и обогнал конкурента по «сухарям» — четыре против трех.

Матвей Сафонов («ПСЖ»).
Фото Getty Images

«Лион» тоже не отдыхал в середине недели — обыграл «Айнтрахт» (3:2) в Лиге Европы и продлил серию без поражений до девяти матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Пьера Сажа добыла пять побед и четыре ничьих. В общей таблице ЛЕ «Олимпик» замыкает четверку с 13 очками — выше находятся только «Андерлехт» (14), «Атлетик» и «Лацио» (по 16), которые пока не уступили ни разу. В оставшихся турах французский клуб ждет визит в Стамбул к «Фенербахче» и домашняя встреча с «Лудогорцем».

В лиге 1 «Лион» борется за попадание в топ-4 и возвращение в ЛЧ, где он не выступал с сезона-2019/20. Команда Сажа идет пятой, отставание от «Лилля» составляет один балл, от «Монако» и «Марселя» — четыре, от «ПСЖ» — девять. «Олимпик» входит в четверку самых результативных клубов чемпионата с 26 голами — столько же у «Ниццы», а больше забили лишь «Марсель» (31) и «ПСЖ» (37).

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Лион»

У парижан одна потеря — Сенни Маюлю находится в лазарете из-за проблем с малоберцовой костью. Лазарет гостей пуст.

Ханси Флик (&laquo;Барселона&raquo;). Из-за дисквалификации «Барса» потеряла Флика на две игры. Но разобраться с «Леганесом» можно и без тренера на скамейке

«ПСЖ» — «Лион»: статистика личных встреч

История противостояния команд в лиге 1 насчитывает 90 матчей. Преимущество по числу побед на стороне парижан — 38 против 27. Еще в 25 поединках соперники разошлись миром.

В прошлом сезоне красно-синие дважды разгромили «Лион» в чемпионате с одинаковым счетом (4:1), а также обыграли в финале Кубка Франции (2:1).

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Лион»

В этом сезоне «Олимпик» не блистал в матчах с командами из топ-4: на своем поле уступил «Монако» (0:2) и «Марселю» (2:3), а с «Лиллем» разошелся вничью на выезде (1:1). Победить на «Парк де Пренс» будет непросто, даже несмотря на спад парижан. К тому же в прошлом чемпионате коллектив Энрике довольно легко расправился с «Лионом» и дома, и в гостях. Но на этот раз большого количества голов ждать вряд ли стоит: в последние недели красно-синих подводит реализация.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.34.

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