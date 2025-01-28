«Ливерпуль» может пройти общий этап ЛЧ без потерь. Салах разомнется на слабой защите ПСВ
Лидер общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» в заключительном туре встретится с ПСВ. Игра пройдет 29 января на арене «Филипс» в Эйндховене, начало запланировано на 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Штилер из Германии. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль» 29 января 2025 года
По мнению аналитиков букмекерских компаний, у гостей больше шансов на успех: победа «Ливерпуля» дана за 2.23, вероятность этого исхода — примерно 42 %. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.90 (32 %), ничья идет за 3.65 (26 %).
ПСВ уступил лишь в двух из семи прошедших турах: вероятность непоражения голландцев в предстоящем поединке оценена в 1.62.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.60;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.60;
• 2:2 — за 9.60.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.47.
Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.44, условие «обе забьют — нет» идет за 2.65.
ПСВ — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025
«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице: в семи турах команда Арне Слота одержала семь побед и гарантировала место в топ-8. Мерсисайдцы практически не почувствовали проблем в каждой игре, хотя встречались и с топ-соперниками: например, обыграли «Реал» (2:0) и «Байер» (4:0). Красные пропустили всего два мяча — от «Милана» (1:3) и «Лилля» (1:2). Меньше в ЛЧ получил только «Интер» — один гол.
«Ливерпуль» доминирует не только в Лиге чемпионов, но и в остальных турнирах. В 34 матчах во всех турнирах мерсисайдцы потерпели всего два поражения, а перед ПСВ не проигрывали в пяти встречах подряд. В АПЛ клуб тоже уверенно лидирует с отрывом в шесть очков от второго места, а также имея игру в запасе. Великолепный индивидуальный перформанс демонстрирует Мохамед Салах — египтянин настрелял 23+17 в 32 матчах во всех турнирах. Салаха называют одним из главных фаворитов на «Золотой мяч».
«Я думаю, Мохамед Салах сможет выступать на высоком уровне еще как минимум пару лет. Если посмотреть, как он заботится о себе и своем теле, это просто непревзойденно. У «Ливерпуля» есть игрок, который так хорошо следит за собой, что, кажется, не стареет, а молодеет! Я думаю, он будет показывать такие же результаты еще как минимум два года. Если взглянуть на Криштиану Роналду, которому скоро исполнится 40 лет, то Салаха можно поставить в ту же категорию с точки зрения того, как он заботится о себе», — оценил футболиста экс-нападающий сборной Англии Эмил Хески.
ПСВ набрал 11 очков в семи турах и гарантировал попадание в топ-24. Оказаться в восьмерке сильнейших у нидерландской команды шансов уже нет. Одна из проблем коллектива Петера Боша — игра в обороне. В семи турах команда пропустила 10 мячей, а в пяти последних матчах во всех турнирах в ее воротах побывало минимум два мяча.
Травмы и дисквалификации перед матчем ПСВ — «Ливерпуль»
У хозяев несколько серьезных потерь: травмированы Сержиньо Дест, Малик Тилльман, а также Коухаиб Дриош и Адамо Нагало. А еще дисквалифицирован центральный защитник Райан Фламинго.
У «Ливерпуля» травмированы Диогу Жота, Кертис Джонс и Джо Гомес.
ПСВ — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
Команды встречались шесть раз: мерсисайдцы пять раз праздновали успех, ПСВ лишь раз удалось отвоевать ничью.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Ливерпуль»
Гости выглядят явными фаворитами: победили во всех семи предыдущих турах, а также показывают отличные результаты во всех турнирах. ПСВ не без проблем отобрался в топ-24, занимая сейчас лишь 19-ю строчку. У команды из Нидерландов проблемы в обороне: в ЛЧ в среднем за игру она пропускала 1,43 раза, а в пяти последних матчах получила минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.23.