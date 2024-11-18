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Ян восстановился от травм и готов к новой чемпионской гонке. На пути — опытный бразилец

Прогноз и ставка на бой UFC Петр Ян — Дейвесон Фигередо 23 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Петр Ян.
Фото Getty Images
Фигередо был чемпионом наилегчайшего дивизиона.

23 ноября в Макао пройдет турнир UFC Fight Night, который возглавят россиянин Петр Ян и бразилец Дейвесон Фигередо. Бойцы занимают позиции в топ-5 легчайшего веса. Турнир пройдет на арене «Galaxy Macau», главный бой начнется ориентировочно в 15.40 по московскому времени.

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Петр Ян

Россиянин считается однозначным фаворитом: аналитики букмекерской компании Winline предлагают его победу с коэффициентом 1.26 — это приблизительно 75% вероятности. Он находится выше соперника в рейтинге (третья позиция против пятой) и на пять лет моложе — 18 декабря бразильцу стукнет уже 37 лет, в таком возрасте лишь единицы сохраняют конкурентность в легковесах.

В прошлый раз россиянин выходил в октагон в марте — разбил крепкого китайца Сонга Ядонга единогласным решением судей, но далее потратил несколько месяцев на восстановление от травм. В жестком поединке с китайцем Петр повредил крестообразные связки и мениск, из-за чего следующий бой отложился. Победа над Ядонгом была очень важна — перед ним Ян потерпел три поражения подряд: проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли раздельным решением, а также Мерабу Двалишвили единогласным.

«Пять раундов — это дистанция Петра. Фигередо очень опасен в первых раундах и обладает нокаутирующей мощью, но я думаю, что на долгой дистанции Петр будет иметь преимущество. Сейчас Петр полностью восстановился после операции, прошел реабилитацию и очень мотивирован, чтобы вернуться и напомнить всем и всему дивизиону о себе», — оценил ситуацию менеджер Петра Саят Абдрахманов.

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Петр обладает отличной боксерской техникой — благодаря ей завоевал чемпионский титул в 2020 году, нокаутировав в поединке за пояс Жозе Альдо. 44% побед в карьере россиянин оформил нокаутом, а в среднем за минуту он выбрасывает 5,14 акцентированного удара. За время карьеры в UFC Ян серьезно прокачал и борьбу: имеет 85% успешности защиты от тейкдаунов, а за 15 минут в клетке проворачивает 1,73 броска.

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Дейвесон Фигередо

На бразильца можно поставить с коэффициентом 3.40 (25%). 36-летний боец не так давно перешел в легчайший вес из наилегчайшего и пока провел здесь лишь три боя, в каждом из которых победил. В первых двух справился с уже вышедшими из топа дивизиона Робом Фонтом и Коди Гарбрантом, а вот в августе единогласным решением судей одолел недавнего претендента Марлона Веру.

После успеха в бою с эквадорцем бразилец даже намекал на желание побороться за чемпионский титул — ходили слухи о схватке со вторым номером рейтинга Умаром Нурмагомедовым и даже чемпионом Двалишвили. Однако для начала Дейвисону организовали проверку Петром Яном — в случае победы над россиянином он вполне может встать в очередь на чемпионский бой. Все же Ян остается третьим номером дивизиона.

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Фигередо сменил дивизион после эпохальных четырех подряд титульных боев с мексиканцем Брендоном Морено в наилегчайшем весе. Бразилец выиграл лишь раз, первый их поединок закончился вничью, еще два — поражениями Дейвисона. После последнего он и поменял весовую категорию.

Бразилец, как и Ян, делает упор на ударную технику: 38% побед в карьере он оформил нокаутами, при этом такое же количество забрал приемами. Фигередо — обладатель черного пояса по БЖЖ, однако не факт, что он сможет навязать борьбу Яну. Россиянин элитно обороняется от переводов соперников и еще никому не позволил победить себя досрочно, хотя встречался с сильными борцами Стерлингом и Мерабом.

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