Конкуренция с Джиджи Доннаруммой набирает обороты.

6 декабря «ПСЖ» навестит «Осер» в 14-м туре чемпионата Франции. Встреча состоится на стадионе «Аббе-Дешам». Стартовый свисток судьи Жереми Пиньяра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Осер» — «ПСЖ» 6 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 67% вероятности. Успех команды Кристофа Пеллиссье оценили в 6.80 (15%). Ничью — в 5.40 (18%).

«Осер» не проиграл в четырех домашних матчах подряд. Считаете, что серия бургундцев продолжится? Опция 1Х доступна за 3.01.

Тотал больше трех мячей идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32. Рынок «обе забьют» предложили за 1.61, обратный вариант дали с котировкой 2.23.

Четыре наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на победу парижан:

2:0 и 2:1 — за 7.80;

3:0 и 3:1 — за 9.20.

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«Осер» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 6 декабря 2024 года

Бургундцы проводят неплохую кампанию для выходца из лиги 2: победили в пяти из восьми прошлых туров и вспорхнули на восьмое место таблицы. Одна из жертв на этом отрезке — «Марсель» (3:1). Причем сине-белые прихлопнули второй клуб чемпионата на «Велодроме».

Также «Осер» добыл ничью с «Лионом» (2:2), который борется за попадание в топ-4. А на старте сезона обыграл еще один коллектив, который мечтает о финише в зоне ЛЧ — «Ниццу» (2:1). Если говорить о встречах с топами, то команда Кристофа Пеллиссье провалилась только против «Монако» (0:3).

Из негативного — не самая надежная игра в обороне. Бургундцы пропустили больше всех в первой половине таблицы — 21 мяч. Во всей лиге 1 хуже сине-белых по этому показателю только пять клубов — «Брест» (23), «Гавр» (24), «Страсбур» (27), «Сент-Этьен» (30) и «Монпелье» (34).

«ПСЖ» не победил в двух матчах подряд — уступил «Баварии» (0:1) и сыграл вничью с «Нантом» (1:1). А ведь красно-синие не теряли очки в чемпионате с начала октября, когда разошлись миром с «Ниццей» (1:1). Триумфальная серия насчитывала пять встреч — в трех из них команда Лучо Энрике добилась успеха с сухим счетом.

Самая обсуждаемая тема последнего месяца — конкуренция между Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым. Итальянец пропустил по два мяча от «Атлетико» (1:2) и «Анже» (4:2), россиянин появился на поле против «Ланса» (1:0) и «Тулузы» (3:0), дважды отстоял на ноль и обогнал Джиджи по количеству «сухарей» в нынешнем сезоне — три против двух.

В матче с «Баварией» в основе вышел Сафонов: допустил результативную ошибку и не впечатлил в игре ногами — всего 43% точных передач. Из плюсов — роскошный сейв после удара Джамала Мусиалы во втором тайме, который почти наверняка войдет в подборку лучших спасений общего этапа ЛЧ. Доннарумма провел все 90 минут во встрече с «Нантом», снова не отстоял на ноль, а Энрике отметил, что до сих пор не определился с основным вратарем. И намекнул, что в конкуренцию может ворваться 23-летний Арнау Тенас — воспитанник «Барселоны» и основной кипер олимпийской сборной Испании, которая взяла золото на Играх в Париже.

«У меня три хороших вратаря, они всегда должны быть готовы показать свою лучшую игру. Мы еще не видели Арнау. Я хочу, чтобы Сафонов и Джиджи были готовы на 100 процентов, как и другие игроки. Когда мы ротируем вингеров, ничего не происходит. Пока я не решу, что кто-то из них превосходит остальных, я хочу, чтобы каждый из них был готов», — сказал главный тренер парижан.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Осер» — «ПСЖ»

Бургундцы не могут рассчитывать на Натана Буайи-Киала и Лассо Кулибали — оба восстанавливаются после разрыва «крестов» и вернутся только в 2025 году. У парижан одна потеря — Сенни Маюлю находится в лазарете из-за проблем с малоберцовой костью.

«Осер» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

История противостояния команд в лиге 1 насчитывает 66 матчей. Преимущество по числу побед на стороне парижан — 28 против 17. Еще в 21 поединке соперники разошлись миром.

Зато «Осер» чаще обыгрывал красно-синих в Кубке Франции — четыре раза против двух. Еще одна разборка завершилась нулевой ничьей и успехом «ПСЖ» в серии пенальти.

Прогноз и ставка на матч «Осер» — «ПСЖ»

В двух играх на прошлой неделе парижане забили всего один мяч, но встреча с самой пропускающей командой первой половины таблицы лиги 1 — отличная возможность поквитаться за последние неудачи. При этом поединок вряд ли получится слишком результативным: лишь в двух из 10 предыдущих матчей с участием красно-синих влетело больше трех голов за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.81.

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