«Зенит» — один из лучших, «Оренбург» — абсолютно худший. С вернувшимся Глушенковым исход встречи предрешен
«Зенит» в 16-м туре чемпионата России отправится на выезд к «Оренбургу». Игра пройдет 23 ноября на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 11.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 23 ноября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 65% вероятности. Успех хозяев оценен в 5.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.40 (20%).
В первом круге «Зенит» в домашнем матче с «Оренбургом» оформил минимальную победу (1:0). Рынок на непоражение коллектива Владимира Слишковича в предстоящей встрече доступен с котировкой 2.50.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата игры намекают на превосходство сине-бело-голубых:
• 2:0 — за 6.80;
• 1:0 и 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.
Рынок «обе забьют» предложен за 1.77, обратное условие дано за 2.03.
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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 ноября 2024 года
Гости идут на втором месте в чемпионате и лишь на один балл отстают от лидирующего «Краснодара». Перед «Оренбургом» они выдали восьмиматчевую серию без поражений во всех турнирах, по ходу которой не выиграли лишь раз — у «Локомотива» (1:1) в РПЛ. В первом круге премьер-лиги петербуржцы крайне редко теряли очки — за 15 игр допустили три ничьих и одно поражение. Причем осечки случались в основном только против топ-оппонентов: уступили «Краснодару» (0:2), не выявили сильнейшего в матчах со «Спартаком» (0:0) и «Локо» (1:1). Выделяется только «мирный» результат с «Химками» (1:1).
Во время ноябрьской международной паузы «Зенит» провел товарищеский матч с турецким топ-клубом «Фенербахче», который сейчас тренирует Жозе Моуринью. Петербуржцы потерпели минимальное поражение (1:2), но главный тренер Сергей Семак остался доволен игрой — в ней даже принял участие Максим Глушенков, который долгое время был травмирован. Плюс на поле появилось много игроков, редко получающих практику в официальных встречах.
«Моментами играли неплохо, моментами — не то, что нам хотелось бы видеть. Но я думаю, что это игра, в которой нужно было получить игровую практику тем, кто меньше играет, и поддержать тонус для наших основных игроков, тех, кто вышел сегодня. С этой точки зрения — нормально абсолютно», — прокомментировал встречу Семак.
«Зенит» — лидер РПЛ по забитым и пропущенным мячам. В 15 играх сине-бело-голубые отличились 33 раза, в среднем это 2,2 раза за 90 минут. Вероятно, в предстоящем матче вновь выйдет Глушенков — лучший бомбардир команды: за 10 матчей во всех соревнованиях он наколотил девять мячей. Также петербуржцы очень мало пропустили — всего семь голов. Они сыграли на ноль в 14 из 23 игр во всех турнирах.
«Оренбург» — команда гораздо ниже уровнем. Она находится на последнем месте, набрав за первый круг всего восемь баллов. В начале октября в клубе даже сменился главный тренер: пришел Владимир Слишкович, правда, и при нем результаты не улучшились — три поражения в пяти играх во всех турнирах. Также оренбуржцы пропускают больше всех в РПЛ — за 15 матчей получили в свои ворота 30 мячей.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Зенит»
У хозяев дисквалифицирован центральный защитник Данила Прохин. Из-за травм не сыграют атакующие игроки Тимофей Мартынов и Габриэль Флорентин.
У петербуржцев по-прежнему хватает травмированных: Евгений Латышонок, Михаил Кержаков, Сергей Волков, Вендел и Густаво Мантуан.
«Оренбург» — «Зенит»: статистика личных встреч
В первом круге подопечные Сергея Семака добыли против «Оренбурга» минимальную победу (1:0). Всего команды встречались друг с другом 11 раз. Подавляющее преимущество на стороне «Зенита» — девять побед. Один раз выиграл «Оренбург», еще раз клубы закончили вничью.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Зенит»
Гости не случайно однозначные фавориты: они идут вторыми в чемпионате, а также забили больше всех и пропустили меньше всех. Атака «Зенита» может зажечь против «Оренбурга», который играет в обороне хуже всех в лиге — в среднем за игру пропускает ровно два раза. К тому же, вероятно, на поле выйдет лучший снайпер петербуржцев Максим Глушенков. Оренбуржцы подошли к игре после трех подряд поражений в РПЛ, пропустив в этих встречах восемь мячей.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.25.
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