«Сити» мощно разогнался перед паузой на сборные. Теперь навестит «Ньюкасл», который выиграл в пяти домашних матчах подряд

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года

В прошлом сезоне «сороки» не уступили «горожанам» на своем поле.

22 ноября «Манчестер Сити» навестит «Ньюкасл» в 12-м туре АПЛ. Команды сыграют на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало — в 20.30 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы: взять победу гостей можно с коэффициентом 1.98, это примерно 45% вероятности. На успех «Ньюкасла» предложили котировку 3.50 (29%). Ничья идет за 3.80 (26%).

Верите, что «сороки» наберут очки? Хватайте опцию 1X за 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. «Обе забьют» дали за 1.60, обратный вариант представлен за 2.25.

«Манчестер Сити» оформил 3+ гола в четырех матчах подряд. Рынок на то, что «горожане» продлят серию, доступен за 2.75.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 22 ноября 2025 года

Пауза на сборные застала «сорок» на 14-й строчке таблицы. Отставание от топ-4 — семь очков. Зона вылета пока гораздо ближе — на расстоянии двух баллов.

В последний месяц «Ньюкасл» побеждал только дома — «Ноттингем Форест» (2:0) и «Фулхэм» (2:1) в АПЛ, «Бенфику» (3:0) и «Атлетик» (2:0) в ЛЧ и «Тоттенхэм» в Кубке лиги (2:0). Зато все три выезда завершились поражениями — от «Брайтона» (1:2), «Вест Хэма» (1:3) и «Брентфорда» (1:3) в чемпионате.

Ник Вольтемаде («Ньюкасл»). Фото Global Look Press

«Сити» за прошедший месяц выиграл в семи встречах из восьми — осечка случилась только с «Астон Виллой» (0:1). В других матчах жертвами манкунианцев стали «Брентфорд» (1:0), «Эвертон» (2:0), «Вильярреал» (2:0), «Суонси» (3:1), «Борнмут» (3:1), «Боруссия» (4:1) и «Ливерпуль» (3:0).

Небесно-голубые находятся на второй строчке таблицы АПЛ. Отставание от «Арсенала» — четыре очка. На общем этапе ЛЧ дела тоже складываются замечательно: четвертое место с 10 баллами, выше лишь «Интер», «Арсенал» и «Бавария», которые победили во всех четырех турах.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Фото Global Look Press

Команда Пепа Гвардиолы — самая результативная в чемпионате Англии (23). А в ЛЧ входит в топ-9 по этому показателю (10). Все благодаря потрясающей форме и убийственной реализации Эрлинга Холанна — форвард забил 19 мячей и сделал один ассист в 15 матчах во всех соревнованиях.

Норвежец — лучший по голевым действиям в составе «горожан» с гигантским отрывом: больше пяти оформили только Жереми Доку (3+4), Фил Фоден (4+3), Райан Шерки (3+3) и Тиджани Рейндерс (1+5).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

У хозяев семь потерь: Йоан Висса, Харрисон Эшби, Валентино Ливраменто, Уильям Осула, Жоэлинтон и Ник Поуп залечивают повреждения, Дэн Берн пропустит игру из-за удаления в предыдущем туре.

В составе манкунианцев дисциплинарных отстранений нет, а в лазарете находятся только Матео Ковачич и Родри.

Дэн Берн («Ньюкасл»). Фото Global Look Press

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

У «горожан» минимальное преимущество в общей истории противостояния: 79 побед против 73 у «сорок». Еще 42 матча завершились вничью.

В прошлом сезоне АПЛ команда Гвардиолы взяла один балл на «Сент-Джеймс Парк» (1:1) и разгромила соперника на «Этихаде» (4:0).

В последний раз «Ньюкасл» нанес поражение «Сити» в сентябре 2023-го в Кубке Лиги (0:1). В чемпионате Англии этого не случалось еще дольше — с января 2019-го (1:2). Обе игры были для черно-белых домашними.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Команда Хау победила в пяти последних встречах на «Сент-Джеймс Парк», но перед началом успешной домашней серии уступила «Арсеналу» (1:2). Против «горожан» обороне «сорок» придется еще сложнее: небесно-голубые отличились как минимум дважды в семи предыдущих играх из восьми, а в четырех матчах подряд оформили 3+ гола.

Рекомендуемая ставка: «Манчестер Сити» забьет больше 1.5 мяча за 1.88.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру