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В последний раз «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» девять лет назад. Прервать серию будет сложно — красные набрали невероятный ход

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 4 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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ФК «Ливерпуль».
Фото Getty Images
Бруно Гимараэс («Ньюкасл»).
Фото Getty Images
Арне Слот («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
ФК «Ливерпуль».
Фото Getty Images
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Последние жертвы парней Арне Слота — «Реал» и «Сити».

4 декабря «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в 14-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и стартует в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Энди Мэдли. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 22:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 4 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мерсисайдцев фаворитами: взять победу гостей можно с коэффициентом 1.78, это примерно 50% вероятности результата. На успех «Ньюкасла» предложили котировку 4.10 (24%). Ничья идет за 3.80 (26%).

Команда Эдди Хау проиграла «Ливерпулю» на «Сент-Джеймс Парк» в трех сезонах АПЛ подряд. Верите, что теперь «сороки» наберут очки? Хватайте опцию 1X за 1.97.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, обратный вариант — в 2.35.

Рынок на обмен голами доступен за 1.55, «обе забьют — нет» дали за 2.35.

Успех красных с форой (-1) представлен за 2.28. Ф1(+1) имеется в линии за 1.58.

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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 4 декабря 2024 года

Черно-белые начали чемпионат с трех побед и ничьей, но в следующих девяти турах выиграли всего дважды. Четыре встречи на этом отрезке закончились поражениями.

В период с 21 сентября по 27 октября «сороки» набрали только два очка из 15 возможных — разошлись миром с «Манчестер Сити» (1:1) и «Эвертоном» (0:0). С наступлением ноября дела пошли веселее: команда Эдди Хау прихлопнула сразу двух соперников из топ-6 — «Арсенал» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:1). Однако после паузы на сборные побед пока не было — уступили «Вест Хэму» (0:2) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

При этом «Ньюкасл» продолжает борьбу в Кубке лиги — стартовал со второго раунда, где прошел «Ноттингем Форест» в серии пенальти (1:1, 4:3). А затем всухую расправился с «Уимблдоном» (1:0) и «Челси» (2:0). В четвертьфинале турнира черно-белые встретятся с «Брентфордом» — это произойдет 18 декабря на родном «Сент-Джеймс Парк».

Бруно Гимараэс («Ньюкасл»).
Фото Getty Images

«Ливерпуль» набрал устрашающий ход — на прошлой неделе мерсисайдцы смели с поля действующих победителей ЛЧ и АПЛ. «Реал» и «Сити» получили на «Энфилде» по два безответных мяча, что можно назвать невероятным везением. Согласно продвинутой статистике, обе команды вполне заслуживали разгрома: в матче с мадридцами острота созданных моментов составила 3.61 (xG), с манкунианцами — 3.58 (xG).

За 20 игр во всех турнирах парни Арне Слота допустили только две осечки. Обе пришлись на чемпионат: уступили «Ноттингем Форест» (0:1) и разошлись вничью с «Арсеналом» (2:2). Красные лидируют и в АПЛ, и в общей таблице ЛЧ. Плюс уверенно двигаются по сетке Кубка лиги — зачехлили «Вест Хэм» (5:1) с «Брайтоном» (2:1), а в четвертьфинале получили в соперники «Саутгемптон».

Арне Слот признался, что никак не ожидал таких впечатляющих результатов в дебютной кампании во главе мерсисайдцев.

«Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было спрогнозировать», — сказал тренер «Ливерпуля».

Арне Слот («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

У хозяев одна потеря — правый защитник Эмиль Крафт находится в лазарете с переломом ключицы. Мерсисайдцы ждут возвращения Федерико Кьезы, Ибраима Конате и Диогу Жоты.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов перевес на стороне красных: 92 победы против 49 у «сорок». Еще в 44 поединках соперники разошлись миром.

В последний раз «Ньюкасл» праздновал успех в разборке с мерсисайдцами девять лет назад — на родном стадионе в декабре 2015-го (2:0). А в следующих 15 встречах черно-белые добыли всего четыре ничейных результата и уступили 11 раз. В прошлом сезоне «Ливерпуль» обыграл команду Эдди Хау дважды: в первом круге на «Сент-Джеймс Парк» (2:1), а во втором — на «Энфилде» (4:2).

ФК «Ливерпуль».
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

У красных с отрывом самая надежная оборона чемпионата, да и в пяти последних играх во всех соревнованиях мерсисайдцы пропустили только два мяча — оба пришлись на встречу с «Саутгемптоном» (3:2). «Сороки» после ноябрьского международного перерыва буксуют — набрали всего одно очко в двух турах АПЛ и отличились лишь однажды. «Ливерпуль» победил черно-белых в шести поединках подряд — на этот раз гости не потратят много сил, чтобы продлить серию.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 за 2.95.

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