Казахстан с Черчесовым не забил ни разу и провалил Лигу наций. Кошмар закончится выездом в Норвегию к Холанну

Скандинавы продолжают борьбу с Австрией за первое место в группе.

17 ноября сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова проведет последний матч в Лиге наций — в заключительном туре сыграет на выезде с Норвегией. Встреча пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло и начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Норвегия — Казахстан 17 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline совсем не верят в Казахстан. На его победу можно поставить с коэффициентом 23.0, что примерно 2% вероятности исхода. Ничья идет за 8.60 (7%), успех Норвегии — за 1.10 (91%).

Даже на то, что гости не уступят (Х2), котировка очень высока — 6.26.

Эксперты предлагают ставить на ТБ 3.5 за 2.07. ТМ 3.5 оценен в 1.73. Обмен голами можно взять за 2.65, вариант «обе забьют — нет» — за 1.44.

Считаете, что команда Черчесова сдержит натиск соперника и проиграет с разницей не более двух мячей? Ф2(+2.5) доступна за 1.83, Ф1(-2.5) — за 1.97.

Три наиболее вероятных точных счета предрекают крупную победу Норвегии:

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Норвегия — Казахстан: прогноз и анализ матча Лиги наций 17 ноября 2024 года

«Черчесов не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления. У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации Казахстана не угадали с тренером», — заявил бывший игрок «Амкара» Алексей Попов. Возможно, такие же мысли крутятся в голове у руководителей казахстанского футбола, потому что результаты в Лиге наций команда показывает удручающие. В пяти матчах сборная набрала всего одно очко, сыграв в первом туре вничью с Норвегией (0:0). Далее последовали поражения от Австрии (0:3, 0:2) и Словении (0:4, 0:1). Ноль голов за 450 игровых минут — боль для поклонников атакующего футбола.

Несмотря на унылые показатели, Черчесов не унывает и пытается найти позитивные моменты. «Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды к квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», — сообщил Станислав Саламович. Что именно сделано — остается загадкой Жака Фреско. Если тренеру не удастся объяснить суть, есть высокая вероятность, что к отбору на ЧМ он Казахстан уже не поведет.

Если казахстанцы шансы на победу в группе уже давно потеряли, то Норвегия продолжает ожесточенную борьбу с Австрией и Словенией. Скандинавы идут вторыми, уступая австрийцам по личным встречам и разнице мячей. В домашнем матче они победили их 2:1, но были разгромлены в гостях — 1:5. Также Холанн и компания дважды обыграли Словению, забив им суммарно семь мячей (3:0 и 4:1). На счету Эрлинга в пяти матчах четыре гола, и он добавил к ним один ассист. Также по два раза отличились Сорлот и Нуса.

Норвегия — Казахстан: статистика личных встреч

Матч первого тура Лиги наций, в котором норвежцы нанесли 19 ударов по воротам соперника и заработали 1.69 xG, — единственный в истории команд.

Прогноз и ставка на матч Норвегия — Казахстан

Казахстан оказался абсолютно беспомощен против команд лиги B и после шестого матча понизится в классе. Главный вопрос перед игрой с Норвегией вообще не о победе, а хотя бы об одном забитом мяче — на большее рассчитывать вообще нет смысла. Возможно, какой-нибудь рикошет и поможет гостям, но даже в это верится с трудом. А вот что более вероятно, так это разгромный успех скандинавов. Им нужна крупная победа, чтобы в итоге опередить Австрию и подняться в лигу А. В двух предыдущих домашних матчах они выиграли, забив суммарно пять мячей. В ворота достаточно худого Казахстана наверняка влетит не менее четырех.

Рекомендуемая ставка: победа Норвегии и ТБ 3.5 за 2.11.

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