«Нижний Новгород» оживился после прихода Гончаренко. Команда доставит проблемы даже «Спартаку»

У красно-белых одна победа в последних пяти турах.

«Спартак» в 13-м туре РПЛ встретится с «Нижним Новгородом». Игра пройдет 27 октября на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.15 по московскому времени, главный арбитр — Владимир Москалев. Прямую трансляцию с 14.05 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч «Нижний Новгород» — «Спартак» 27 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.48, что составляет примерно 65% вероятности. Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 6.20 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.30 (21%).

«Нижний» не проигрывает на протяжении трех туров. Вероятность того, что команда не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство москвичей:

• 1:0 и 2:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» дан за 1.94, обратный вариант предложен за 1.86.

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«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 октября 2024 года

«Спартак» оформил лишь одну победу в пяти последних турах РПЛ — разгромил «Ростов» (3:0). Против прямых конкурентов москвичи действовали куда менее уверенно: уступили «Локомотиву» и «Краснодару», пропустив по три мяча, и скатились уже на шестую строчку. Отставание от топ-3 — восемь очков, а выше красно-белых забрались уже ЦСКА и «Динамо». Коллектив Деяна Станковича намного меньше забивает по сравнению со стартом сезона: в семи последних турах отличился восемь раз и только в двух поединках выдал больше одного гола.

При этом никуда не пропали Манфред Угальде и Эсекьель Барко — самые результативные игроки команды. Напомнил о себе даже Шамар Николсон, который настрелял 3+2 и вырвался на третье место в списке лучших бомбардиров команды. Дебютный мяч за «Спартак» заколотил Виллиан Жозе — со штрафного принес победу в кубковой игре с «Динамо» (3:2). Однако стабильность в результатах и результативности все равно пропала.

«Когда приходит новый тренер, мы ждем изменений. Пришел Станкович — что?то происходило в команде. А сейчас все хуже и хуже. У «Спартака» пока нет какого?то футбола. Приходят новые игроки, но, например, Абена что?то валит сзади, привезли нападающего с 20 кг лишнего веса. Команда не прогрессирует, а мы ждем от тренера прогресса», — проанализировал экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

Незадолго до игры со «Спартаком» «Нижний» поменял главного тренера — вместо Саши Илича пришел хорошо знакомый с РПЛ Виктор Гончаренко. При нем команда провела два матча и пока ни разу не проиграла: сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в чемпионате и обыграла «Краснодар» (2:1) в кубковом триллере, забив победный мяч в компенсированное время. У команды сейчас неплохой период: самая длинная в сезоне беспроигрышная серия, которая длится уже три встречи во всех турнирах.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Нижний Новгород» — «Спартак»

У хозяев травмированы Мамаду Майга и Константин Марадишвили.

У «Спартака» из-за травмы не будет Никиты Чернова, Наиль Умяров пропустит матч из-за дисквалификации.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — в трех оказался сильнее «Спартак». Всего клубы пересекались восемь раз во всех турнирах: красно-белые оформили четыре победы при одном поражении.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»

Нижегородцы набрали неплохой ход: не проигрывают в трех матчах подряд, а после смены тренера заметно оживились и даже обыграли «Краснодар» в Кубке. «Спартак» же не слишком много забивает — больше одного гола выжал лишь в двух из предыдущих семи игр чемпионата. К тому же команда Станковича оформила только одну победу в пяти прошлых турах и серьезно просела в турнирной таблице.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) за 2.01.

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