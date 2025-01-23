Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 25 января 2025 года

Бьянконери — самая миролюбивая команда топ-5 европейских лиг.

25 января «Ювентус» навестит «Наполи» в 22-м туре серии А. Соперники встретятся на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире с 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 25 января 2025 года

Специалисты склоняются к победе команды Антонио Конте: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.15, это примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.05 (33%), выигрыш «Юве» — за 3.85 (26%).

Туринцы уступили на стадионе «Диего Армандо Марадона» в пяти сезонах подряд. Считаете, что серия прервется? Опцию Х2 оценили в 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.55.

«Наполи» не пропустил в двух предыдущих домашних матчах. На еще один «сухарь» адзурри предложили котировку 2.30.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.05, обратный вариант дали за 1.72.

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 25 января 2025 года

В прошлом туре адзурри поставили подножку одному из конкурентов в битве за скудетто: обыграли «Аталанту» в Бергамо (3:2) и укрепились на первой строчке турнирной таблицы. Теперь отрыв «Наполи» от команды Джанпьеро Гасперини составляет семь баллов. «Интер» отстает от лидера на три балла, но у миланцев матч в запасе.

Победная серия парней Антонио Конте насчитывает шесть встреч — в половине из них адзурри даже не пропустили. У неаполитанцев самая надежная оборона чемпионата: за 21 тур в их воротах побывало всего 14 мячей. В списке самых результативных клубов лидеры серии А замыкают топ-4 с 35 голами — выше располагаются только «Лацио» (37), «Аталанта» (46) и «Интер» (51).

«Думаю, если бы у нас было больше времени, мы бы выступали еще лучше. Хочу подчеркнуть, что команда научилась справляться с трудностями. У нас есть проблемы как в плане травм, так и на трансферном рынке. Эти ситуации подкосили бы любого, но мы по-прежнему держимся. Мы не жалуемся, продолжаем работать, и я всегда говорю, что в моем распоряжении игроки, готовые упорно трудиться. Прогресс каждого в отдельности позволяет нам расти как команде», — считает Конте.

Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку («Наполи»). Фото Getty Images

«Ювентус» — единственная команда, у которой нет поражений в нынешнем чемпионате. При этом у туринцев 13 ничьих — больше всех среди клубов топ-5 лиг Европы. Ближайший преследователь — «Брайтон» с 10 мирными результатами в АПЛ. «Старая синьора» встречает 22-й тур серии А на пятой строчке с 37 очками. А ведь если бы бьянконери довели до победы хотя бы шесть из 13 ничейных игр, то отставали бы от лидирующего в таблице «Наполи» всего на один балл.

Если учитывать все турниры, то «Юве» разошелся миром с соперниками в 16 из 30 матчей при Тиаго Мотте. Последняя ничья и вовсе побила антирекорд по скуке: по нулям на выезде с «Брюгге», первый и единственный удар в створ ворот на обе команды случился на 85-й минуте, его нанес Мануэль Локателли. Для Лиги чемпионов это худший результат больше чем за 12 лет — 23 октября 2012-го во встрече «Лилля» и «Баварии» (0:1) соперники тоже сподобились только на одно попадание в створ.

За последний месяц туринцы выиграли только в одном из шести матчей — в прошлые выходные прихлопнули «Милан» (2:0), отомстив за поражение в полуфинале Суперкубка Италии (1:2). А помимо «Брюгге» (0:0), разделили очки с «Фиорентиной» (2:2), «Торино» (1:1) и «Аталантой» (1:1).

Мануэль Локателли («Ювентус»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Наполи» — «Ювентус»

У хозяев потерь нет. Туринцы до конца сезона не могут рассчитывать на Бремера и Хуана Кабаля — защитники проходят реабилитацию после разрыва «крестов». Аркадиуш Милик вернется в общую группу в начале февраля — форвард залечивает повреждение берцовой кости.

«Наполи» — «Ювентус»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 183 матча, у бьянконери почти двукратное преимущество по числу побед — 84 против 44. Еще 55 поединков завершились вничью.

В первом круге «Юве» и «Наполи» разошлись миром на «Альянц Стадиум» (0:0). Игра получилась невероятно скудной на опасные моменты: команды попали в створ ворот лишь по одному разу, а показатель ожидаемых голов у каждого из соперников составил всего 0.31 (xG).

Николо Савона и Хвича Кварацхелия («Ювентус» — «Наполи»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

Неаполитанцы обыграли бьянконери на своем поле в пяти сезонах подряд, а за неделю до новой встречи продлили победную серию до шести туров. Но не стоит забывать, что в этом сезоне туринцы — чемпионы по ничьим. Высокой результативности от поединка на стадионе «Диего Армандо Марадона» ждать тоже не стоит. В четырех последних матчах с участием «Юве» было забито не больше двух мячей, а в первом круге соперники создали моментов лишь на 0.62 (xG) на двоих — борьбы и тактики снова будет больше, чем голов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.95.