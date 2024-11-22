Конте проверит Раньери в дебютном матче в «Роме». «Наполи» не может терять очки против нестабильных римлян

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 24 ноября 2024 года

В Риме уже третий тренер за сезон.

В одном из главных матчей 13-го тура серии А лидирующий «Наполи» встретится с кризисной «Ромой». Команды сойдутся на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало запланировано на 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 24 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: успех неаполитанцев предложен с котировкой 1.72, что соответствует 56% вероятности. Успех «Ромы» дан за 4.80 (18%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.55 (26%).

В прошлом сезоне римляне ни разу не проиграли сопернику — вероятность их непоражения в предстоящей встрече оценена в 2.06.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.96, опция «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 24 ноября 2024 года

Хозяева лидируют в серии А, но перед «Ромой» не прошли проверку двумя топовыми соперниками: разгромно уступили «Аталанте» (0:3) и скатали ничью с «Интером» (1:1). В итоге отрыв от преследующих «Интера», «Фиорентины», «Аталанты» и «Лацио» составляет лишь одно очко. Идущий шестым «Ювентус» расположился в двух баллах позади — фантастическая плотность в турнирной таблице. Лидерство «Наполи» может удивлять: в прошлом сезоне команда провалилась — финишировала 10-й и даже не попала в еврокубки. Но летом в команду пришел Антонио Конте, при котором клуб преобразился.