Евлоев не дрался почти год, но вряд ли испытает сложности против Стерлинга. Правда, у бойцов похожий стиль
Ночью с 7 на 8 декабря пройдет ярчайший турнир UFC 310. На турнире будет большое количество топовых боев, в предварительном карде россиянин Мовсар Евлоев встретится с обидчиком Петра Яна Алджамейном Стерлингом. Представители полулегкого веса выйдут в октагон не раньше 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
Аналитики букмекерской компании Winline считают россиянина однозначным фаворитом: его победа предложена с котировкой 1.25, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш американца дан за 3.75 (21%), ничья идет за 26.0 (1%)
Вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию в три раунда, оценена в 1.31. Обратный вариант доступен за 2.97.
Также вы можете угадать метод, которым один из бойцов добудет победу:
• П1 по очкам — за 1.71, П2 по очкам — за 3.70;
• П1 КО/ТКО — за 4.80, П2 сабмишеном — за 60.0.
Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 1.23, ТМ 2.5 — за 3.60.
Поставить на то, что Евлоев добудет победу в первом раунде, можно с коэффициентом 7.40. Этот рынок на Стерлинга дан за солидные 81.0.
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Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз и анализ боя UFC 8 декабря 2024 года
Россиянин не потерпел ни одного поражения в ММА — имеет рекорд 18:0 и поднялся уже на пятую строчку полулегкого дивизиона. При этом Евлоева точно нельзя назвать ярким бойцом: он не одержал ни одной досрочной победы в UFC, хотя провел в организации уже восемь поединков. Зато Мовсар обладает хорошей борцовской техникой: в среднем за 15 минут в октагоне делает 4.75 тейкдауна, но при этом практически не пытается провести болевой или удушающий прием — в среднем за 15 минут в клетке предпринимает 0,25 попытки сабмишена.
Евлоев не дрался почти год — в январе победил Арнольда Аллена, после чего никак не мог найти соперника. Подраться с 30-летним россиянином согласился Стерлинг: бой изначально должен был пройти на UFC 307 в начале октября, но схватка отменилась из-за травмы американца. Сам Мовсар заявлял о готовности выступить против любого оппонента, а его вызывали Брайс Митчелл и Жан Силва, но оба спортсмена не соответствуют амбициям бойца из России.
Стерлинг не так давно поднялся в полулегкий вес и пока провел здесь лишь один поединок — в апреле единогласным решением судей разобрался с Кэлвином Каттаром. Бывший чемпион легчайшего дивизиона тоже не впечатляет ярким стилем: за 20 боев в UFC он оформил шесть финишей и тоже полагается на борцовскую технику. В среднем за 15 минут боя Алджо оформляет 2,31 тейкдауна, но чаще россиянина пробует проводить приемы — имеет 0,73 попытки сабмишена за 15 минут в октагоне.
«Не считаю Мовсара скучным. Да, Дана раскритиковал его бой с Арнольдом Алленом, большинство людей наверняка с этим согласятся. Думаю, у Даны есть неприязнь к Мовсару. Возможно, он не любит его больше, чем меня. У него восемь побед и ни одного финиша. У меня хотя бы пара финишей есть, особо в начале карьеры, когда конкуренция не была такой жесткой», — поделился мнением американец.
Прогноз и ставка на бой Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
Бой с большой долей вероятностью пройдет всю дистанцию. У россиянина до решения судей дошел каждый из восьми поединков в UFC, у Стерлинга — 11 из 20. При этом Евлоев подходит фаворитом и наверняка будет диктовать темп боя. Россиянин доминировал в предыдущих схватках и подошел к ивенту на пятой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона.
Рекомендуемая ставка: победа Евлоева по очкам за 1.71.
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