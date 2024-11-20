Пауза на сборные забрала у «Юве» Влаховича. А ведь туринцам предстоит выезд к воспрянувшему духом «Милану»

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 23 ноября 2024 года

Россонери набрали ход перед международным перерывом.

23 ноября «Милан» примет «Ювентус» в 13-м туре серии А. Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро» и начнется в 20.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 23 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе хозяев: поставить на россонери можно с коэффициентом 2.20, это примерно 40% вероятности. Ничья доступна за 3.25 (31%), выигрыш «Юве» — за 3.50 (29%).

Считаете, что туринцы продлят пятиматчевую серию без поражений? Опцию Х2 оценили в 1.67.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70.

В двух предыдущих играх атака «Милана» не пожалела «Реал» (3:1) и «Кальяри» (3:1). На то, что парни Паулу Фонсеки снова оформят больше 1.5 гола, предложили котировку 2.30.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.97, обратный вариант дали за 1.83.

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«Милан» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 23 ноября 2024 года

После домашнего поражения от «Наполи» (0:2) над перспективами Паулу Фонсеки снова сгустились тучи: согласно инсайду Calciomercato, тренеру дали три матча на исправление ситуации. Испытание было пройдено практически идеально: россонери обыграли «Монцу» (1:0) и «Реал» (3:1), а ничью с «Кальяри» (3:3) можно назвать нелепой случайностью. Миланцы существенно превзошли соперника по xG (2.41-1.08), дважды вели в счете, а решающий гол пропустили на 89-й минуте.

В таблице серии А красно-черные находятся за пределами топ-6: отставание от «Наполи» составляет восемь очков, от «Аталанты», «Фиорентины», «Интера» и «Лацио» — семь. «Ювентус» находится выше «Милана» на одну строчку — команды разделяет шесть баллов. При этом парни Фонсеки провели на один тур меньше — выезд к «Болонье» сдвинулся на неопределенный срок из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Рафаэл Леау («Милан»). Фото Getty Images

«Юве» — единственный клуб, у которого нет ни одного поражения в нынешнем чемпионате Италии. При этом туринцы выиграли только в половине из 12 туров — а ведь если бы прошли эту дистанцию без очковых потерь, то могли бы лидировать в таблице вместе с «Наполи».

Перед международной паузой команда Тиаго Мотты расправилась с «Торино» (2:0) и слегка улучшила баланс побед в последних матчах. До дерби бьянконери добились успеха лишь в одном поединке из пяти — против «Удинезе» (2:0). А также уступили «Штутгарту» (0:1) и сыграли вничью с «Интером» (4:4), «Пармой» (2:2) и «Лиллем» (1:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Ювентус»

У россонери на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Туринцы до конца сезона потеряли Бремера и Хуана Кабаля — защитники проходят реабилитацию после разрыва крестов. Аркадиуш Милик восстанавливается после новой операции на колене, которую перенес в октябре. Душан Влахович угодил на больничный в сборной Сербии.

«Милан» — «Ювентус»: статистика личных встреч

История противостояния команд в серии А насчитывает 210 матчей, преимущество по числу побед на стороне туринцев — 81 против 63. В 66 поединках соперники разошлись миром.

В прошлом сезоне россонери уступили на «Сан Сиро» с минимальным счетом (0:1). Разборка на «Альянц Стадиум» во втором круге завершилась нулевой ничьей.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ювентус»

Поединок на «Сан Сиро» обещает результативный сценарий: россонери оформили по три мяча в ворота «Реала» (3:1) и «Кальяри» (3:3), туринцы выдали яркие перестрелки с «Интером» (4:4) и «Пармой» (2:2). Даже тот факт, что во время паузы на сборные бьянконери потеряли Душана Влаховича, вряд ли скажется на зрелищности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

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