Фонсека и Раньери катают фанатов «Милана» и «Ромы» на эмоциональных качелях. В очном матче команды порадуют голами

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года

Противостояние соперников часто получается ярким.

«Милан» в 18-м туре чемпионата Италии примет «Рому». Игра пройдет 29 декабря на стадионе «Джузеппе Меацца», начало запланировано на 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.08, вероятность этого исхода примерно 46%. Триумф римлян доступен за 3.40 (27%), ничья предложена с такой же котировкой.

«Рома» проиграла в семи из последних 10 туров серии А. Вероятность того, что в предстоящем поединке команда Клаудио Раньери хотя бы не уступит, оценена в 1.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россонери:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.73, обратная опция дана за 2.07.

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