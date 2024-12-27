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Фонсека и Раньери катают фанатов «Милана» и «Ромы» на эмоциональных качелях. В очном матче команды порадуют голами

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Ромы».
Фото Getty Images
Противостояние соперников часто получается ярким.

«Милан» в 18-м туре чемпионата Италии примет «Рому». Игра пройдет 29 декабря на стадионе «Джузеппе Меацца», начало запланировано на 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.35 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.08, вероятность этого исхода примерно 46%. Триумф римлян доступен за 3.40 (27%), ничья предложена с такой же котировкой.

«Рома» проиграла в семи из последних 10 туров серии А. Вероятность того, что в предстоящем поединке команда Клаудио Раньери хотя бы не уступит, оценена в 1.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство россонери:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.73, обратная опция дана за 2.07.

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«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 29 декабря 2024 года

Обе команды проводят тяжелый сезон: хозяева набрали 26 баллов в 16 матчах и расположились на восьмой строчке чемпионата Италии. Гости справляются еще хуже: с 19 очками идут 10-ми, хотя недавно вообще находились рядом с зоной вылета — подняться удалось благодаря двум победам в трех предыдущих турах. Однако и сейчас отрыв «волков» от 18-й строчки не такой уж и большой — всего пять баллов. Настоящий кризис команду захлестнул в октябре-ноябре: шесть поражений в семи матчах серии А и очередная смена тренера.

В середине ноября команду принял Клаудио Раньери, при котором результаты «Ромы» чуть улучшились — три проигрыша в восьми встречах во всех турнирах. При этом римляне явно набирают форму: в последних пяти матчах во всех соревнованиях оформили четыре победы, причем все разгромные. Конечно, команде еще очень далеко до борьбы за еврокубки, но от сражения за выживание она, кажется, постепенно уходит.

«Знаю, что мы должны совершенствоваться. Ребята подарили нам счастливое Рождество. Я говорю риторически, но это правда: мы должны играть за тот статус, который у нас есть, мы должны идти от матча к матчу и вытаскивать себя из зыбучих песков. Я доволен ребятами. Давайте дождемся теста на «Сан-Сиро», а затем закончим первый круг. Давайте подождем до конца декабря», — рассуждал Раньери после победы в прошлом туре над «Пармой» (5:0).

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«Милан» тоже обретает стабильность и постепенно вклинивается в борьбу за высокие места в итальянском чемпионате — по потерянным очкам команда Паулу Фонсеки идет седьмой и лишь на два балла отстает от «Ювентуса» и «Фиорентины». В последних 11 матчах во всех турнирах россонери потерпели всего одно поражение.

«Милан» стал намного лучше действовать в обороне — в пяти прошлых турах серии А четыре раза отыграл на ноль, а пропустил на этом отрезке только от лидирующей «Аталанты» (1:2). Россонери даже замыкают топ-5 самых надежных команд чемпионата Италии: в 16 играх получили в свои ворота 16 мячей — меньше только у «Интера» (15), «Ювентуса», «Фиорентины» (по 13) и «Наполи» (12). Прогресс команды отметил даже президент «Интера» Джузеппе Маротта — сказал, что «Милан» готов вступить в чемпионскую гонку.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Рома»

У хозяев хватает потерь: из-за травм не сыграют Юнус Муса, Алессандро Флоренци, Исмаэль Бенассер, Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор и Альваро Мората. О проблемах в составе «Ромы» ничего не известно.

«Милан» — «Рома»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды провели четыре поединка: две игры в серии А закончились победами «Милана» (2:1 и 3:1), а вот в четвертьфиналах Лиги Европы сильнее оказалась «Рома» (1:0 и 2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

«Рома» в последних пяти матчах во всех турнирах оформила четыре разгрома и забила в среднем по 3,2 гола за 90 минут. «Милан» тоже неплохо действует в атаке: в предыдущих 10 играх отличился в среднем 2,2 раза. К тому же противостояние команд в целом нередко получается ярким — они огорчили друг друга в девяти из 10 предыдущих очных поединках.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.

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