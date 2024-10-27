«Милан» получил неделю отдыха перед матчем против «Наполи». Но в клубе недовольны экстренным переносом игры с «Болоньей»

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Наполи» 29 октября 2024 года

Раздражение россонери связано не только с потерей тонуса.

29 октября «Милан» примет «Наполи» в 10-м туре серии А. Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро» и начнется в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Наполи» 29 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на россонери можно с коэффициентом 2.45, это примерно 41% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (21%), выигрыш «Наполи» — за 2.65 (38%).

Считаете, что команда Антонио Конте продлит девятиматчевую серию без поражений? Опцию Х2 оценили в 1.51.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.01.

В предыдущей домашней игре «Милан» прихлопнул «Брюгге» в ЛЧ (3:1). На то, что парни Паулу Фонсеки снова оформят больше 1.5 гола, предложили котировку 2.18.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.64, обратный вариант дали за 2.16.

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«Милан» — «Наполи»: прогноз и анализ матча серии А 29 октября 2024 года

В девятом туре чемпионата Италии россонери предстоял выезд на «Ренато Далль'Ара» в гости к «Болонье», но игру перенесли на неопределенный срок. Причина — ликвидация последствий наводнения, которое обрушилось на регион Эмилия-Романья.

Согласно заявлению властей, прибытие 35 тысяч фанатов на стадион в текущих условиях создало бы проблемы с транспортом и общественным порядком. Президент «Милана» Паоло Скарони предложил сыграть без зрителей, серия А — провести матч на нейтральном поле в Эмполи или Комо. Все эти варианты не устроили руководство «Болоньи» и мэра города Маттео Лепоре. При этом в субботу неподалеку от арены прошли вечер бокса и выставка ретро-машин — и эти мероприятия не отменили. Скарони не скрывал разочарования: «Лига была готова провести матч без зрителей, но мэр был против. Мы подчиняемся этому непонятному указу мэра».

Одна из причин недовольства «Милана» — перегруженный календарь. В расписании буквально нет свободных слотов, чтобы вписать туда отложенный матч с «Болоньей»: представители серии А пока не нашли выход из сложившейся ситуации. Другой повод для раздражения — перенос дисквалификаций Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса. Оба должны были пропустить выезд на «Ренато Далль'Ара», но вместо этого не сыграют с «Наполи».

Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс («Милан»). Фото Getty Images

Россонери можно понять: потеря капитана и важнейшего полузащитника в поединке с лидером чемпионата сильно ударит по команде. Тем более под руководством Паулу Фонсеки миланцы не блещут стабильностью: победили всего в пяти матчах нынешнего сезона из 11. Две встречи завершились вничью, еще четыре — поражениями.

«Наполи», наоборот, находится на великолепном ходу: в субботу коллектив Антонио Конте дожал «Лечче» (1:0) и продлил девятиматчевую беспроигрышную серию. На этом отрезке адзурри потеряли очки лишь однажды — разошлись нулевой ничьей с «Ювентусом». Также неаполитанцы разгромили «Палермо» в Кубке Италии (5:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Наполи»

У россонери на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Также повреждения залечивают Лука Йович и Тэмми Абрахам, а Тео Эрнандес и Тиджани Рейндерс отбывают дисквалификацию. У гостей две потери — Леонардо Спинаццола и Никита Контини угодили на больничный из-за мышечной усталости.

Тэмми Абрахам («Милан»). Фото Getty Images

«Милан» — «Наполи»: статистика личных встреч

История противостояния команд в серии А насчитывает 156 матчей, преимущество по числу побед на стороне миланцев — 60 против 47. Еще 49 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне россонери обыграли неаполитанцев на «Сан Сиро» благодаря единственному голу Тео Эрнандеса. А в первом круге соперники разошлись миром на стадионе «Диего Армандо Марадона» (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Наполи»

Неаполитанцы преодолели верх по голам лишь в одной из пяти последних встреч в серии А. Поединок на «Сан Сиро» вряд ли выбьется из общего тренда: в двух предыдущих турах чемпионата россонери забили всего один мяч. А на поединок с лидером таблицы потеряли сразу двух лидеров — Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса. Без француза и нидерландца атака явно станет менее яркой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

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