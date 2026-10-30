«Интер» не побеждал «Милан» два года. Но в этом сезоне у нерадзурри лучший старт в Серии А за 38 лет

Прогноз и ставка на матч Серии А «Милан» — «Интер» 31 октября 2026 года

Команда Кристиана Киву делит лидерство в чемпионате с «Лацио».

31 октября в 10-м туре Серии А состоится дерби — «Милан» против «Интера». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени, а прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется в 22.30 мск.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.

31 октября, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Интер» 31 октября 2026 года

Эксперты отдали предпочтение команде Кристиана Киву: победа «Интера» доступна за 1.97, это примерно 47% вероятности. Котировка на выигрыш «Милана» — 3.65 (27%), на ничью — 3.80 (26%).

Россонери не уступили в семи дерби подряд. Считаете, что серия продлится? Поставить на опцию 1Х можно за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.63, на ТМ 2.5 дали коэффициент 2.25. Рынок «обе забьют» оценили в 1.57, обратное условие — в 2.30.

Три наиболее вероятных результата матча, согласно мнению специалистов, указывают на ничью или победу нерадзурри:

1:1 — за 7.50 ;

2:1 — за 8.50 ;

1:0 — за 9.50 .

«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ матча Серии А 31 октября 2026 года

В среду россонери потерпели первое поражение в чемпионате Италии под руководством Рубена Аморима — серию из пяти побед и трех ничьих прервала «Болонья» (2:4). Клуб спустился с четвертого места на пятое и теперь отстает от лидеров таблицы на семь очков, от «Комо» и «Ромы» — на два и три балла.

Если учитывать все турниры, то этом сезоне «Милан» выиграл только в половине из 12 матчей и уступил в трех встречах. До «Болоньи» обидчиками россонери стали «Бенфика» (0:2) и «Борнмут» (0:3). Также на старте общего этапа Лиги Европы команда разгромила «Зальцбург» (4:0).

Альфаджо Сиссе («Милан»). Фото Global Look Press

«Интер» в мидуик обыграл «Венецию» (2:0) благодаря двум автоголам и установил уникальное достижение — впервые с сезона-1988/89 начал Серию А с восьми побед в девяти турах. Единственная осечка на старте чемпионата — ничья с «Ромой» (2:2).

Действующие обладатели скудетто делят лидерство в таблице с «Лацио»: у клубов одинаковое количество очков (25), идентичная разница мячей (+15), но нерадзурри стоят выше благодаря большему количеству голов — 25 против 22 у римлян.

За 12 матчей во всех турнирах «Интер» потерпел всего два поражения — от «Реала» (1:2) и «Брюгге» (3:4) в ЛЧ. Зато сейчас у команды Кристиана Киву лучшая серия в сезоне — четыре победы подряд с общим счетом 8:2.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Интер»

Рубен Аморим ждет, когда из лазарета вернутся Алексис Салемакерс, Маттео Габбиа, Пьетро Терраччано, Рубен Лофтус-Чик, Сэмюэл Чуквуэзе, Диего Морейра, Адриен Рабьо, Марио Хила и Фикайо Томори.

В составе действующих чемпионов Италии пять потерь: различные повреждения залечивают Джон Стоунз, Кертис Джонс, Лаутаро Мартинес, Бенжамен Павар и Луис Энрике.

«Милан» — «Интер»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне россонери дважды добились успеха с минимальным счетом (1:0) и продлили отрезок без поражений в дерби до семи матчей — это лучшая серия клуба за более чем 20 лет. Промежуток длится два года — только две игры за это время завершились вничью.

А ведь до наступления череды неудач нерадзурри выиграли шесть раз подряд, разница мячей — 14:2. Также у «Интера» преимущество в общей истории противостояния: 91 победа против 84 у «Милана». Еще в 71 встрече команды не выявили сильнейшего.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Интер»

Вечер на «Сан-Сиро» не обещает обилия голов. Четыре последних дерби из пяти получились низовыми, к тому же у обеих команд серьезные кадровые проблемы: россонери потеряли из-за травм сразу девять футболистов, а нерадзурри по-прежнему вынуждены обходится без капитана и ключевого игрока нападения — Лаутаро Мартинеса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.25.