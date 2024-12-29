При Амориме у «МЮ» поражений больше, чем выигрышей. Проводить 2024-й победой будет непросто: «Ньюкасл» разогнался пугающе сильно

«Сороки» оформили в премьер-лиге три разгрома подряд.

30 декабря в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» стартует последний матч АПЛ в 2024 году — «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в 19-м туре. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 30 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами: взять победу «сорок» можно с коэффициентом 2.46, это примерно 40% вероятности результата. На выигрыш «МЮ» дали котировку 2.70 (37%). Ничья идет за 3.45 (23%).

Успех «дьяволов» с форой (0) представлен за 1.98. Эта же опция для «Ньюкасла» имеется в линии за 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.59, обратный вариант — в 2.26.

Рынок на обмен голами доступен за 1.49, «обе забьют — нет» предложили за 2.47.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча АПЛ 30 декабря 2024 года

За месяц под руководством Рубена Аморима у «дьяволов» отрицательный баланс в результатах — четыре победы против пяти поражений и одной ничьей. Особенно печально обстоят дела во внутренних турнирах: «МЮ» вылетел из Кубка лиги в противостоянии с «Тоттенхэмом» (3:4), уступил в четырех из семи матчей чемпионата и сполз на 14-е место в таблице — эту же позицию клуб занимал в момент увольнения Эрика тен Хага.

Еще ни один тренер манкунианцев не собирал четыре проигрыша в АПЛ быстрее Аморима: предыдущий антирекорд принадлежал как раз Тен Хагу который потерпел четвертую неудачу в 13-й встрече. А еще «Юнайтед» стал пропускать почти в два раза чаще: 19 мячей в 10 матчах, в среднем это 1.9 гола за 90 минут. До прихода португальца было 20 мячей в 18 играх (1.1 гола за 90 минут).

ФК «Манчестер Юнайтед». Фото Getty Images

После поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) Рубен признался, что не считает свои позиции в клубе надежными. Но не стал делать из этого драму.

«Тренер «Манчестер Юнайтед» никогда, ни при каких обстоятельствах не может чувствовать себя в безопасности. Я знаю, что любой тренер потенциально в опасности, неважно, заплатили за него отступные или нет. И мне это нравится, потому что такова работа, поэтому я понимаю вопрос. Можно говорить о том, что я здесь месяц, что у меня было четыре тренировки. Но мы не выигрываем. Такова реальность, и это меня вполне устраивает», — заявил Аморим.

После ноябрьской паузы на сборные «Ньюкасл» не выиграл в четырех турах АПЛ подряд: поражения от «Вест Хэма» (0:2) с «Брентфордом» (2:4) и ничьи с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Ливерпулем» (3:3) отбросили клуб на 12-ю строчку таблицы.

Последние две недели сложились для «сорок» намного позитивнее: черно-белые разгромили «Лестер» (4:0), «Ипсвич» (4:0) и «Астон Виллу» (3:0), обогнали «Манчестер Сити» и теперь замыкают топ-5. Отставание от «Ноттингем Форест» составляет пять баллов, от «Челси» и «Арсенала» — шесть и семь соответственно. Лидирующий в чемпионате «Ливерпуль» опережает коллектив Эдди Хау на 13 очков при матче в запасе.

Также «Ньюкасл» продолжает борьбу в Кубке лиги — разобрался с «Брентфордом» (3:1) и прорвался в полуфинал турнира, где встретится с «Арсеналом». В начале января команды сыграют на «Эмирейтс», а через месяц — на «Сент-Джеймс Парк».

ФК «Ньюкасл». Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

У «дьяволов» две потери: 20-летний полузащитник Дэниэл Гор с июня испытывает проблемы с плечом, а капитан Бруну Фернандеш отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Вулверхэмптоном». У черно-белых нет дисциплинарных отстранений, зато в лазарете находятся сразу четверо футболистов: Эмиль Крафт, Ник Поуп, Каллум Уилсон и Валентино Ливраменто.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команда Эдди Хау разгромила «МЮ» на «Олд Траффорд» в 1/8 финала Кубка лиги (3:0), обыграла на «Сент-Джеймс Парк» в первом круге АПЛ (1:0), но во втором уступила в Манчестере (2:3). При этом «сороки» существенно превзошли соперника по xG (2.19-1.48), владели мячом 56% времени, нанесли 21 удар по воротам и дважды попали в штангу.

В общей истории противостояния клубов перевес на стороне «дьяволов»: 92 победы против 46 у «Ньюкасла». Еще 41 поединок завершился вничью.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

«МЮ» пропустил в девяти матчах под руководством Рубена Аморима из 10. В шести случаях отличились обе команды и был пробит верх по голам. Поединок с набравшими ход «сороками» также обещает результативный сценарий: черно-белые оформили 3+ мяча в четырех играх подряд, а на отрезке без побед потрепали лидирующий в АПЛ «Ливерпуль» (3:3).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

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